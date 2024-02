Javi Martínez: "La forma de jugar de Flick es Barça total"

Javi Martínez, centrocampista del Qatar SC con pasado en el Athletic y Bayern Múnich, ha analizado la actualidad azulgrana en el canal de Twitch de 'Jijantes'. También se ha referido al polaco Robert Lewandowski, con quien coincidió en las filas del equipo alemán, y al entrenador Hansi Flick, que suena como sustituto de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana después del 30 de junio: "La forma de jugar de Flick es Barça total".

"En el Barça hay muchos jugadores que no están rindiendo al nivel del año pasado. Este año les hacen goles muy fácil, no siguen las marcas, la intensidad es muy baja... así es muy difícil", ha comentado Javi Martínez sobre la irregularidad mostrado por el equipo de Xavi Hernández en la presente temporada.

A su juicio, la ausencia de Sergio Busquets, ahora en el Inter Miami, es una de las causas del desplome azulgrana: "Todos los equipos necesitan a un jugador que siempre esté pensando en qué puede pasar cuando pierdes el balón. Y por esto creo que el Barça echa tanto en falta una figura como la de Busquets".

De la renuncia de Xavi Hernández a seguir como técnico azulgrana el 30 de junio, pese a tener contrato hasta 2025 con un año más opcional, Javi Martínez indicó que "flipé cuando Xavi anunció su marcha. Se ha sido muy cruel con él, en Barcelona y Madrid la prensa te mata. Hay que saber llevarlo, a veces es muy duro. En Alemania se respeta mucho más la figura del entrenador".

La frustración de Lewandowski

Sobre el momento de Lewandowski, con menos acierto de cara al gol esta temporada, el ex del Athletic, ha comentado que "a Robert le frustra que no le lleguen balones. En el Bayern había tenido alguna discusión por esto. Él pide balones cerca del área, que es donde se hace fuerte y, si no le llegan, no puede estar a su nivel".

Javi Martínez, en su etapa como jugador del Bayern Múnich / EFE

También se ha referido a Hansi Flick, uno de los entrenadores que podría tomar las riendas del banquillo blaugrana la próxima temporada: "Es un entrenador muy claro, siempre te dice lo que piensa a la cara. Es tranquilo. La tienes que liar mucho para que se enfade. En el vestuario primero tranquiliza a todos y luego habla".

De los métodos del técnico ha agregado que "los entrenamientos de Flick son intensos pero son siempre con balón. En Alemania todos entrenábamos por la tarde con un preparador físico y ahí viene el cambio de todos los jugadores. Es una cultura diferente". También ha comentado que "la forma de jugar de Flick es Barça total. Nosotros jugábamos con él al estilo Pep, con los centrales atrás y la salida de balón desde ahí".