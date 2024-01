Xavi: "Al final me van a sancionar, no quiero más polémica"

La imagen de Xavi mirando a cámara tras la decisión de Munuera Montero de anular el penalti a favor del Barça dio la vuelta al mundo. El técnico se giró para mirar directamente y soltar un "esto es una vergüenza" que en ese momento compartía todo el barcelonismo.

Ante los micrófonos de DAZN, sin embargo, el técnico del FC Barcelona bajó el pistón y respiró dos veces. Pese a la insistencia de la acción del penalti, Xavi dejó la polémica a un lado: "Al final me van a sancionar, no quiero más polémica y quiero centrarme en mi equipo. Creo que la derrota son errores nuestros", se lamentó Xavi.

Aunque Xavi no quería centrar su discurso en el arbitraje, las repreguntas llevaron al entrenador a explicar la acción: "¿El penalti? El cuarto árbitro me dice que es penalti claro porque le toca en el codo. Munuera se ha ido al monitor y ha dicho que no. No quiero hablar más pero de verdad, ahí están las imágenes", zanjó.

Sobre el juego de su equipo, Xavi puso la responsabilidad sobre sus hombros: "Entiendo a Frenkie peor el máximo responsable soy yo", explicó. "La verdad es que se nos pone la liga muy difícil, hemos merecido la victoria hemos hecho lo más difícil que era remontar. La segunda parte ha sido muy buena hasta el 3-2, pero el resumen de la temporada es que estábamos maximizando errores y hoy es el resumen de la temporada".

Con los ánimos muy tocados, el técnico dio un toque para la esperanza del barcelonismo: "No tiene explicación que hoy pierdas un partido que mereces ganar. El equipo está anímicamente muy mal, pero de peores situaciones hemos salido como club".

Sin embargo, fue contundente en el análisis futbolístico con un denominador común, la falta de madurez de su equipo: "No tengo explicación, es un tema de confianza. El tercer gol es una contra que no tiene que suceder, nos falta madurez en competir y nos está pasando factura. El 3-3 no ocurre con una falta con amarilla sin más", reflexionaba.

"El problema es cuando perdemos el balón. Tenemos posesiones largas y tenemos ocasiones. Lo normal era quedar 4-2 por el dinamismo y la remontada, y por errores nuestro dejamos al rival vivo y se nos acaba escapando. Son situaciones que estamos dando demasiado al rival", analizó.

Para explicar las constantes desconexiones de sus jugadores en momentos importantes, Xavi recordó que los momentos complicados son básicos para crecer en una temporada en la que todavía ve opciones pese a las circunstancias actuales: "Los jugadores necesitan de estas castañas para ir aprendiendo. Solo mejoras a base de castañas. Hoy estoy jodido, está claro, es un mazazo en un partido que se nos ha puesto muy mal y al final merecíamos la victoria. Nos tenemos que levantar y quedan objetivos, pero es un día difícil de digerir".