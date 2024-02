Tente Sánchez: "El perfil del próximo entrenador debe adaptarse a nuestra manera de jugar"

José Vicente 'Tente' Sánchez, exjugador del primer equipo del FC Barcelona entre 1975 y 1986, ha pasado este miércoles por "El 10 del Barça", programa dirigido por Miguel Ángel Ruiz, y ha asegurado que, a su juicio, el próximo entrenador azulgrana debe tener "un perfil que se pueda adaptar a nuestra manera de jugar". Sánchez, que capitaneó al equipo varias temporadas, ha agregado que no ve a Jürgen Kloop en el banquillo barcelonista porque "su perfil es más como Simeone".

Cuestionado por quién debe ser el sucesor de Xavi Hernández, Tente Sánchez ha comentado que "nosotros tenemos un problema añadido, y lo digo en positivo: nosotros queremos ganar, pero jugando bien, no de cualquier manera. No es fácil entrenar al Barça". Ha agregado que "un perfil de entrenador Barça debe ser un perfil que sepa el funcionamiento y la manera de jugar nuestra, porque tenemos los jugadores habituados a jugar así. No somos como otros equipos porque en ellos los jugadores marcan la manera de jugar y no un sistema táctico. Nosotros tenemos otra forma de jugar, así que no todo el mundo tiene las condiciones que queremos".

Un momento de la entrevista de Miguel Ángel Ruiz a Tente Sánchez en el programa "El 10 del Barça" / El 10 del Barça

Tente Sánchez ha confesado que "si Xavi consigue títulos, se irá con más motivo". Y que "me gustaría que se quedara, pero lo entiendo. Dudo que una vez tomada la decisión se le pueda convencer para que dé marcha atrás". Ha reconocido, de todas formas, que "lo que ha hecho tiene mucho mérito".

Sobre los posibles candidatos, ha dicho que "a Flick no lo conozco. Mi pregunta es, ¿sabe como jugamos o va a jugar a su manera? A Kloop, otro nombre que ha salido a la palestra, lo veo con un perfil más como Simeone, no como Xavi. Entiendo que debe buscarse un perfil que se pueda adaptar a nuestra manera de jugar. Hay tiempo para analizar y valorar a los posibles candidatos".

"Xavi tendrá sus motivos"

De Xavi ha añadido que "es un entrenador que, como jugador, mantiene la misma tónica. Cuando tiene que decir las cosas, las dice. No se calla. Considera que es el momento de irse a final de temporada y así lo ha dicho. Tendrá sus motivos. Creo que es un tema de corazón, de sentir la camiseta. Cree que necesita salir antes de que el club y él se hagan daño, como en su momento dijo Pep Guardiola".

Sánchez ha destacado que le ha sorprendido la respuesta de los jugadores después del anuncio de Xavi: " La respuesta de la plantilla, en general, por lo que he visto, está siendo muy positiva. Es decir, entienden que también tienen parte de culpa en esta situación. Ayudarán hasta el final al club y al equipo para poder conseguir algún título. Podrían haber tenido una actitud más negativa porque saben que el entrenador no continuará a final de temporada, pero no está siendo así".