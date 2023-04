El dato en el que el Barça Atlètic golea al primer equipo

Luismi Cruz dio la victoria al Barça Atlétic con un gran gol de falta directa Es el segundo que marca este curso, mientras que el primer equipo todavía no lo ha logrado desde la marcha de Leo Messi

El Barça Atlètic sigue escalando posiciones en la clasificación y ya mira a la primera plaza del grupo de cerca. Ante Osasuna B lograron una nueva victoria que los deja terceros y que, a su vez, les permite seguir alargando la racha de doce partidos sin perder. Y todo fue gracias al solitario gol de falta directa de Luismi Cruz. Un tanto que en el primer equipo no se ve desde que Leo Messi dejó el club.

El gaditano, en el minuto 52 de partido, aprovechó un lanzamiento de libre directo en la frontal para enviar el balón directo a la escuadra. Con la zurda y sin demasiada carrerilla la coló por el palo del guardameta. Un golazo.

Golazo from Luismi Cruz to give Barça Atlétic the lead. 1-0 pic.twitter.com/L5xa7BMjNw