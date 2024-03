Cubarsí: "Quiero ser yo mismo, jugar a lo que sé, no me quiero comparar con nadie"

Pau Cubarsí ha vivido este lunes su primer día en la concentración española de la selección absoluta, que en esta cuarta fecha FIFA se medirá a Colombia en Londres (22 de marzo) y a Brasil en Madrid (26 de marzo). Ambos partidos son de carácter amistoso. El joven central del FC Barcelona cuenta con el apoyo de otro 'niño' azulgrana, Lamine Yamal (cuatro veces internacional y dos goles).

En una entrevista concedida a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Cubarsí ha confesado que "está pasando todo muy rápido, pero lo estoy viviendo con mucha tranquilidad". Recordó cómo se enteró de la llamada de Luis De la Fuente: "Acabé el entrenamiento y era el mismo día del sorteo de Champions. En el vestuario, el preparador físico me dijo: "¡Felicidades!". Me quedé un poco en shock porque no sabía que había salido la convocatoria y después, ya cuando vi que era verdad, me empezaron a felicitar todos. Estoy muy contento".

Cubarsí, que debutó en el primer equipo del FC Barcelona con 16 años el 18 de enero de 2024, en un duelo de Copa contra Unionistas (1-3), toca de pies en el suelo y siempre recuerda lo que le dicen sus padres: "Me dicen que sea yo mismo, que juegue como sé, que no me ponga nervioso, que juegue mi fútbol".

El defensa más joven en debutar

Recuerda la RFEF que, de debutar con España, sería el defensa más joven en dar esta paso, superando el récord de Sergio Ramos. "Sería un sueño hecho realidad. Si puedo conseguir este objetivo y pasar a Sergio Ramos, que era un ídolo, estaré muy contento", ha asegurado.

Sobre su manera de jugar y lo que puede sumar al equipo, Cubarsí lo tiene muy claro: "Quiero aportar tranquilidad en el juego, salida de balón y aportar carácter…". Pese a tener ídolos y espejos en los que mirarse -Carles Puyol y Gerard Piqué, entre otros-, el joven azulgrana asegura que "no sé ponerme en otro jugador, yo quiero ser yo mismo, jugar a lo que sé, no me quiero comparar con nadie".

Con su amigo Lamine Yamal

Cubarsí cuenta el apoyo de su compañero Lamine Yamal, con experiencia en la selección pese a su también corta edad (16 años). "Hemos compartido muchas experiencias juntos y las estamos disfrutando al máximo. He estado muchos años con él y estamos aprovechando las oportunidades", ha asegurado Lamine Yamal.

"Es un chaval muy majo, le tengo casi de compañero de casa porque vivimos juntos en La Masia. Es majo, humilde… Que disfrute, debutar con 16 o 17 años no se vive todos los días, lo va a hacer muy bien", le aconseja el joven delantero del FC Barcelona.