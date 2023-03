Courtois: "El Barça tiene nueve puntos de ventaja gracias a Ter Stegen"

"Lleva muchas victorias por 1-0 y si no hubiera sido por él son partidos que hubieran acabado en empate" "A veces hay baches en tu carrera, pero siempre ha sido un porterazo"

Barça y Real Madrid se miden este domingo en el Spotify Camp Nou (21.00 horas) en un clásico decisivo en la pelea por el título de Liga. Y una de las claves puede estar en el duelo de porteros entre Marc André Ter Stegen y Thibaut Courtois.

El guardameta del Barça está batiendo récords en la Liga esta temporada. El alemán va camino de conquistar su primer trofeo Zamora con esos escasos ocho goles encajados y las 19 porterías a cero que acumula en las 25 jornadas que se llevan disputadas.

Ter Stegen tiene a tiro el récord de porterías a cero que ostenta Francisco Liaño con el Deportivo desde la temporada 1993-1994 y el de menos goles encajados. Ricardo Zamora encajó solo 15 goles defendiendo la portería del Real Madrid la temporada 1931-1932, con liga de 18 equipos. Con Liga de 20, el récord lo comparten Francisco Liaño, esa misma temporada 1993-1994, y el portero del Atlético Jan Oblak, la campaña 2015-2016 con 18 goles recibidos.

Con estas cifras, no es de estrañar los elogios que este sábado le ha dedicado el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, en una entrevista en 'Vamos' de Movistar+. El internacional belga no considera sorprendentes las actuaciones del blaugrana esta temporada: "No creo que haya mejorado en nada, porque Ter Stegen siempre ha sido un porterazo. A veces hay baches en tu carrera y tienes la mala suerte de que a lo mejor te marcan un gol desafortunado, pero no ha cambiado nada. Lo que ocurre es que ahora las cosas le están saliendo bien y un portero con confianza todavía se crece más".

Marc André Ter Stegen recibió los elogios de Thibaut Courtois antes del clásico de Liga entre FC Barcelona y Real Madrid | JAVI FERRANDIZ

Para Courtois, Ter Stegen es una de las claves de la buena trayectoria del Barça en la Liga: "Este año el Barça tiene una base defensiva muy buena y las pocas ocasiones que les hacen las resuelven con Ter Stegen. Lleva muchos partidos ganando por 1-0 y si no fuera por él son partidos que hubieran acabado en empate. Que el Barça vaya primero con nueve puntos de ventaja es mérito suyo. Le deseo lo mejor, pero que mañana no pare tanto".

El portero del Real Madrid no tuvo inconveniente en reconocer que Ter Stegen "es mejor en el juego de pies", pero consideró que le supera en el juego aéreo "porque mido más que él y por ahí hago un poco la diferencia". En todo caso, considera que "lo importante es parar la pelota y ahí los dos lo hacemos muy bien".

Courtois también señaló a Robert Lewandowski como otro de los pilares del proyecto de Xavi en el Barça: "Les aporta mucho, es un ganador desde el Dortmund y el Bayern de Múnich. Mete muchos goles y le ha dado un plus al Barcelona. Tiene mucha facilidad para el gol y les da mucho al juego de ellos. Hemos de intentar quitarle las oportunidades de hacer gol en el área. Son un gran equipo y espero que sea un partidazo".

"Queremos meter presión al Barça"

El internacional belga analizó el clásico de este domingo reconociendo que una derrota sentenciaría el título de Liga en favor del Barça: "Si no ganamos el partido, la diferencia de puntos será bastante alta pero tenemos la confianza de ganar y de reducir los puntos para seguir peleando hasta el final. Queremos meterles presión y si siguen ganando pues serán los campeones merecidamente. Queremos luchar hasta el final, hasta el primer finde de junio y ojalá tener una alegría".

Y se mostró convencido de que el partido será muy diferente al que dirimieron hace poco más de dos semanas en la Copa del Rey: "Será diferente al Clásico de Copa porque ellos juegan en casa y la Copa es a ida y vuelta. Ellos sacaron un buen resultado como visitantes, defendieron muy bien, nos costó crear ocasiones y encajamos un gol de mala suerte. El partido de mañana será diferente porque habrá más ocasiones, ellos juegan en casa y serán más ofensivos y quizás tendremos más espacios... pero fútbol es fútbol y a lo mejor es igual que el de la Copa"