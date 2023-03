Xavi: "No conseguirán desestabilizarnos"

El técnico egarense habló alto y claro en la previa del clásico sobre el ruido externo sobre el Barça "Estamos muy concentrados y estables, en eso no hay problema"

Ambiente distendido en el entrenamiento del Barça. No por falta de hostilidad ni de ruido externo alrededor de un clásico que puede ser casi definitivo para el título liguero. O puede abrirlo todo de nuevo. Con la mala noticia de la sesión del día anterior en forma de descarte de Pedri para el partido, la plantilla saltó al verde de la Joan Gamper con la visita 'especial' de Raya Yuste. Fue saludando uno a uno a todos los jugadores. Y departió brevemente con Xavi y con sus ayudantes.

Relajado y tranquilo apareció por la sala de prensa de la Ciutat Esportiva el técnico azulgrana. Como de costumbre en la previa de los clásicos, muchísima más expectación de lo normal. Sobre todo de prensa extranjera. Apenas cabía un alfiler para ver y oír las reflexiones de Xavi.

Y, también para la ocasión, el entrenador egarense contestó a más preguntas de lo habitual. De forma paciente y sosegada. Caso Negreira, Pedri, Araujo-Vinicius. Había mucha tela por cortar.

“No van a desestabilizarnos. No lo van a conseguir. Vamos a competir e intentar ganar mañana, sería un golpe duro y fuerte para ganar la Liga. Estamos muy estabilizados. En eso no hay problema”. Contundente, claro y directo el de Terrassa una y otra vez respecto a la honorabilidad del club y todo el lío por el 'caso Negreira'.

AMBIENTE EN LOS ESTADIOS A DOMICILIO

“Con toda la hostilidad que vivimos en Bilbao... Imagino que a partir de ahora será parecido. Debemos ser herméticos y pensar en el fútbol. E intentar ganar nuestros partidos, nada más. Estamos centrados en el juego”, añadió al respecto un Xavi que es consciente de que puede ser la línea a partir de ahora cuando jueguen como visitantes.

“Todo lo que diga el presidente va a misa. Es el líder del proyecto. No quiero hablar del 'caso Negreira', yo estoy centrado en el fútbol y en ganar la Liga, el gran objetivo de esta temporada”, remató respecto al mensaje de ayer de Laporta.

EL ESTADO SOBRE EL ESTILO

Otro tema candente es el del estilo. El de los 1-0 (van nueve en Liga ya esta temporada). Y el de si cree que en ocasiones se ha abandonado ese 'ADN' y esa apuesta tan genuina. “Una cosa es el resultado y otra el estilo. Nosotros nunca nos vamos a cerrar atrás. Siempre somos proactivos e intentamos presionar arriba. Siempre queremos tener el balón. La idea no se toca. El Barça ganó 1-0 su primera Copa de Europa y nadie dijo nada. No tengo que conocer a nadie más que a mis futbolistas y mi presidente”.

Y, al hilo de los 1-0, uno de los momentos cómicos de la 'velada': “¿Qué pasa con el 1-0? (risas) Puestos a elegir prefiero un 4-0 o un 5-4, pero cuesta mucho marcar goles. La gente defiende bien. Las personas que no han jugado a fútbol no pueden entenderlo. Ganar 1-0 es un resultado magnífico, es una maravilla. ¿Qué problema hay?”.

EL PRIMER CLÁSICO EN CASA

Jugará, por fin, su primer duelo contra el Real Madrid como técnico en casa, en el Spotify Camp Nou. Los cinco anteriores han sido o en el Bernabéu (tres) en Arabia (dos). “Estoy muy motivado. Soy muy culé y me gusta jugar este tipo de partidos. Los clásicos me ponen, me motivan mucho. El escenario es muy bueno para nosotros: tenemos nueve puntos de margen y jugamos en casa. Estamos con mucha ilusión de mostrar nuestra mejor versión. Estoy ilusionado y motivado. Hemos entrenado muy bien esta semana”.

Quiso también, como era de esperar, restar trascendencia al duelo y no darlo como sentenciar nada al 100%. “En caso de ganar, sería un golpe sobre la mesa. No sería nada definitivo, pero sería un golpe fuerte. Pase lo que pase, creo que no se decidirá nada mañana”.

Veremos si acaba siendo o no decisivo, si lo abre todo o deja el combate 'nulo'.