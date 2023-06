La confesión de Gundogan que inquieta al barcelonismo

El todavía centrocampista del Manchester City explicó su situación en plena la celebración del título de Champions Gündogan tiene dudas sobre su llegada al Barça y SPORT ha tenido acceso a esta información

Ilkay Gundogan quería decidir su futuro tras la final de la Champions. Era el punto de partida para el jugador alemán que ha defendido la camiseta del Manchester City durante las últimas siete temporadas.

El centrocampista tiene una oferta de renovación encima de la mesa del club que gestiona el catalán Ferran Soriano, pero el Barcelona también se ha interesado por sus servicios de forma clara. El club azulgrana le quiere incorporar la próxima temporada, más todavía tras la marcha de Sergio Busquets. Xavi considera que su incorporación sería dar un paso adelante para disponer de un equipo más potente.

Han pasado ya varias semanas de la conquista de la Champions League por parte del Manchester City, título que levantó Ilkay Gundogan al ser el capitán del equipo, y el jugador todavía no se ha decidido. ¿Por qué este retraso? El propio jugador lo explicó en privado en la fiesta de celebración el título y SPORT ha podido tener acceso a esta información. En un círculo íntimo post fiesta Champions, Gundogan explicó sus preferencias. “Quiero ir al Barcelona, pero no he recibido todavía ninguna oferta”, dijo el jugador.

ESPERA UNA OFERTA DEL BARÇA

El propio jugador es consciente de la situación económica del Barcelona. De hecho, no se le escapa a nadie pues la decisión de Leo Messi, anunciada en exclusiva a SPORT y Mundo Deportivo, ha servido para que todo el mundo del planeta fútbol sepa la situación de debilidad en la que se encuentra el Barcelona. Gundogan no es ajeno a todo ello, sino muy consciente de que su deseo, a sus 32 años, de jugar en el Barcelona se complica con el paso de los días. Por todo ello, en esta confesión post título de Champions tuvo una derivada nada alentadora para el FC Barcelona. “Quiero ir al Barça… pero creo que acabaré quedándome con Pep o en el Al Hilal”.

El Manchester City quiere que Gundogan siga y ya tiene la oferta renovación mientras que el Al Hilal también se ha acercado a él para hacerle una oferta fuera de mercado por el hecho de que acaba contrato con el City. Así pues, las cosas se complican para el Barcelona pues el jugador no ve clara la situación económica de la entidad azulgrana. Son muchos ímputs los que recibe el propio Gundogan de los ‘peligros’ que encarna la opción de irse a jugar en el Barcelona.

Gundogan se maneja en un mar de dudas y todavía no ha decidido. Son tres opciones encima de la mesa y veremos por cuál se decide.