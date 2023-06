El Barça inscribirá a Gundogan aunque sea a través de avales

El club le da garantías totales al entorno del jugador para que de el 'sí' a la oferta En el Barça hay optimismo y esperan la respuesta de forma inmediata

El Barça espera cerrar más pronto que tarde el fichaje de Gundogan para las tres próximas temporadas. No hay nada firmado aún, pero el club se ha encargado de darle todos los elementos para que tome una decisión favorable de cara a firmar. Le confirmaron los tres años de contrato fijos que pedía y en los últimos días el Barça le ha asegurado que no habrá problemas de inscripción, ya que su fichaje se avalaría personalmente por la directiva si hiciera falta para que pudiese tener dorsal tal y como sucedió con Koundé durante el verano pasado.

Gundogan tenía bastante clara su disposición de jugar en el Barça y así se lo comunicó al club a través de su entorno. Era su prioridad y aceptaba las condiciones siempre que hubiese garantías de poder ser inscrito de forma inminente, algo que se solventaría con ese aval. Gundogan ha ido manteniendo conversaciones con Xavi y tiene claro cual será su rol protagonista en el equipo, por lo que deportivamente no tiene dudas.

Otra cosa es que no hay nada firmado todavía y tanto el Manchester City como el Arsenal siguen apretando para convencerle. Desde Inglaterra se apunta a que las dos únicas opciones de Gundogan son el City o el Barça, pero por ahora en el club blaugrana no han recibido ninguna repsuesta definitiva. Esperan que la próxima semana sea clave ya que todo está claro a nivel contractual y el futbolista no debería tener problemas para vestir la camiseta blaugrana.