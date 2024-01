De clásico a clásico: mejorar era básico

El FC Barcelona cayó frente al Real Madrid en la final de la Supercopa de España 2024. Una derrota dolorosa por 4-1, con hat-trick de Vinicius y otro tanto de Rodrygo, que aleja a los blaugrana del primer título de la temporada y supone la segunda derrota frente a los blancos esta temporada en menos de tres meses.

La primera derrota de los culés en el presente curso fue en el clásico liguero de la primera vuelta. Fin a una racha de 13 encuentros sin perder -diez victorias y tres derrotas-. Los de Xavi Hernández empezaron anotando primero con un tanto de Gündogan en un muy buen primer tiempo, pero tras el descanso, el equipo se desinfló y acabó sucumbiendo por 1-2 con doblete de Bellingham.

Desde entonces, el Barça sigue inmerso en una crisis de resultados y de sensaciones que se ha visto culminado con la derrota en la final de la Supercopa de España, precisamente, ante el Real Madrid. Ocho victorias -tan solo una de ellas por más de un gol de diferencia, ante Osasuna en la semifinal de la Supercopa-, dos empates y tres derrotas es el balance de los de Xavi Hernández tras el pinchazo en el primer clásico.

Sin reacción

El diagnóstico del equipo es claro: la fragilidad defensiva se ha impuesto a la contundencia en el área propia que demostró el equipo el año pasado; mientras que la plantilla ha demostrado tener menos mordiente de cara a puerta.

Los números hablan por sí mismos. Esta campaña, en los 28 encuentros disputados, el Barça ha anotado 54 goles, ha encajado 34 tantos y ha mantenido su portería a cero en diez ocasiones. A estas mismas alturas de temporada, los blaugrana sumaba 63 dianas, recibieron 23 goles en contra y mantuvieron la imbatibilidad en la portería en 15 ocasiones.

Lejos de una reacción tras el primer mazazo de la temporada en forma de derrota contra el Real Madrid, el Barça no ha logrado salir a flote y presenta síntoma de proyecto deportivo en vías de extinción. El golpe encima de la mesa y el punto de inflexión parecen no llegar, pero no hay que olvidar que los de Xavi siguen vivos en tres competiciones: en octavos de la Champions y de la Copa y a ocho puntos del Girona, líder de la Liga con un partido más.