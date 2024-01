Punto de inflexión... solo para Lewandowski

El FC Barcelona viajó a Arabia Saudí en busca de un punto de inflexión, de un “clic” que marcara un antes y un después y rectificara el devenir de una temporada tremendamente irregular tanto en el juego como en los resultados. El conjunto azulgrana, sin embargo, no solo no encontró el rumbo en Riad, sino que sucumbió ante el eterno rival y encajó un severo correctivo. De esos que exigen tomar decisiones valientes.

La 'resaca' de la Supercopa de España no permite extraer prácticamente ninguna conclusión positiva para el Barça, pero incluso en las peores noche siempre hay algún brote verde. Robert Lewandowski no realizó una extraordinaria final, pero volvió a marcar y encadenó su tercer encuentro consecutivo viendo portería, algo que no lograba desde finales de septiembre de 2023. 'Mojó' ante el Barbastro, fue decisivo en la semifinal contra Osasuna e intentó poner emoción a un clásico de claro color blanco.

Aunque el equipo de Xavi Hernández necesita que el delantero polaco participe en el juego mucho más de lo que hizo ante el Real Madrid, no es menos cierto que el hecho de que el ariete haya afinado su puntería es una buena noticia para los intereses culés. Hay vida más allá de la Supercopa y, sin ir más lejos, este jueves el Barça disputará un nuevo partido a vida o muerte, en este caso en un escenario menos exigente, el estadio del Unionistas de Salamanca, pero igual de peligroso. Y Xavi necesitará la mejor versión de todos sus futbolistas para pasar página tan pronto como sea posible.

Este domingo, Lewandowski se convirtió en el goleador del Barça más veterano en toda la historia de los clásicos con 35 años y 146 días. El polaco, además, corroboró que la Supercopa de España se le da especialmente bien: ha marcado en los cuatro partidos de esta competición que ha disputado. Veremos si las dos dianas en la edición de 2024 le impulsa y le ayuda a alzar el vuelo antes del tramo decisivo de la temporada.