El City abre la puerta a Bernardo Silva y le pone precio

El campeón inglés ha tasado su salida en verano en 65 millones El centrocampista portugués quiere ganar más de los siete 'kilos' netos que percibe en el club citizen

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se mostró rotundo el jueves sobre las opciones del FC Barcelona de acudir al mercado de fichajes el próximo verano. El presidente de la patronal del fútbol español aseguro durante su participación en el 'Business of Football Summit del Financial Times' que el club blaugrana no va a poder reforzarse. La dirección deportiva del Barça, sin embargo, trabaja para tener los deberes hechos en el caso de que el club pueda mejorar su situación financiera o las palabras de Tebas sólo queden en un farol.

Y el principal objetivo para reforzar la actual plantilla tiene nombres y apellidos: Bernardo Silva. De hecho, el Barça ya ha intentado su contratación durante las dos últimas ventanas de fichajes. En verano, la operación no fue posible porque dependía directamente de que se concretara la salida de Frenkie de Jong al Manchester United, una opción que no fructificó. En invierno, el City rechazó la propuesta de cesión con una opción de compra por valor de 70 millones que le hizo llegar el club blaugrana, ya que el técnico citizen se negó a prescindir de un futbolista clave en sus esquemas a media temporada.

Pese a estos dos intentos fallidos y a su complicada situación financiera, el Barça no arroja la toalla. Y el presidente, Joan Laporta, trabaja conjuntamente con el represante del centrocampista portugués, Jorge Mendes, para que el aterrizaje de Bernardo Silva al Spotify Camp Nou pueda fructificar. El club blaugrana cuenta con el visto bueno del futbolista, que ya ha dicho abiertamente que, a sus 28 años, su deseo es iniciar otra aventura lejos de Manchester. Así lo resumió en una entrevista a 'Record': "No negaré que mi objetivo para mis últimos años de carrera, si sucede algo bueno en otros lugares, probablemente será ir a un nuevo proyecto".

Ni Bernardo Silva ni su agente han ido madurando la situación hasta conseguir que el Manchester City le abra la puerta de salida. Tanto es así que en un reciente encuentro, el director deportivo del club citizen, Txiki Begiristain, llegó a decirle a Bernardo Silva: "Si te quieres ir, vete".

El actual campeón de la Premier League se ha cansado de la situación y a dos años para que expire su contrato, -en junio del 2025- lo único que quiere es sacar tajada. El City ya ha comunicado a Mendes que si viene con una propuesta de 65 millones traspasará a Bernardo Silva.

El precio es una auténtica oportunidad de mercado que el Barça no desearía desperdiciar. Y el futbolista estaría encantado de unirse al proyecto que Xavi está construyendo en el conjunto blaugrana. El montante del traspaso no es un problema, ya que la entidad barcelonista tiene capacidad para financiarlo. Más complicado sería encajar su ficha en la masa salarial sin saltarse el fair play que Tebas vigila con lupa y mano de hierro.

Bernardo Silva está percibiendo siete millones netos que, con la fiscalidad española se convierten en 14. Y el centrocampista portugués pide al Barça que le mejore esos emolumentos. Aún faltan cuatro meses para que se abra el mercado de fichajes veraniego, pero la dirección deportiva del Barça ya tiene trabajo por hacer. Y el club también, para desbloquear la situación que en estos momentos, según Tebas, le impediría inscribir nuevos futbolistas.