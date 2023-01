Bernardo Silva, dispuesto a salir del City en verano

En una entrevista a 'Récord', el jugador 'citizen' indicó que su sueño siempre ha sido jugar en el Benfica “No ocultaré que mi objetivo en los últimos años, si sucede algo bueno en otros lugares, probablemente será cambiar a un nuevo proyecto", precisó

El futuro de Bernardo Silva es toda una incógnita. Es intocable en el Manchester City de Guardiola, pero el jugador tiene el deseo de cambiar de aires más pronto que tarde. Así lo ha asegurado en una entrevista al diario portugués 'Récord', donde confirma que su "objetivo en los últimos años, si sucede algo bueno en otros lugares, probablemente será cambiar a un nuevo proyecto".

El FC Barcelona ha estado estos últimos meses atento a sus evoluciones puesto que gustaba y mucho a Xavi Hernández, pero el interés desistió y parece que los planes del jugador están en otro destino. En la misma entrevista, el internacional luso indicó que su sueño no es el de vestir de azulgrana, sino el de vestir de rojo lisboeta. “Quiero volver al Benfica para ayudar y tengo que sentirme preparado. Si es para colgar las botas, prefiero no ir. Mi sueño no era jugar en el mejor club del mundo, era jugar en el Benfica. No sabía a qué nivel iba a llegar", manifestó.

A sus 28 años, Bernardo Silva cree que ha llegado el momento de dejar el Manchester City y buscar una nueva aventura. Ya en el pasado mercado de verano se rumoreó con una salida que finalmente no pudo darse. El Barça estuvo muy pendiente de su situación. Ahora, sin embargo, parece que todos los caminos llevan a una salida. Veremos si es para ir al Benfica.

Desde luego, Bernardo Silva no se cierra ninguna puerta y no descarta fichar por otro equipo 'grande': "Si me preguntas qué pensaba hace 10 años, mi objetivo era regresar al Benfica a la edad de 32 años como máximo. ¿Qué pienso hoy? Depende de lo que pase el próximo verano. No voy a mentir, es algo en lo que pienso todos los años. Siempre ha sido un objetivo. No pude cumplir mi sueño de jugar en el Benfica cuando tenía 19, 20 años, pero todavía quiero cumplirlo”.