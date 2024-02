Cinco finales para pelear la Liga en el Clásico

El Barça parece haber recuperado el tono en los últimos encuentros, coincidiendo con el anuncio de la salida de Xavi, que no seguirá en el banquillo blaugrana la próxima temporada. Partidos como el del Alavés, el Nápoles o el más reciente, la goleada al Getafe, justifican el optimismo despertado en el vestuario, donde siguen creyendo que ganar el título de Liga aún es posible.

Obviamente, entienden que no será nada fácil y que no depende exclusivamente de ellos, pero sí consideran que cualquier opción pasa por ser capaces de llegar vivos al Bernabéu el fin de semana del 20 y 21 de abril. La prioridad absoluta pasa por no mirar más allá del próximo compromiso, en este caso el duelo en San Mamés ante el Athletic del próximo domingo, aunque son conscientes de que será prácticamente imprescindible ganar las cinco jornadas que quedan antes del Clásico.

Xavi Hernández durante el Nápoles-Barça / Valentí Enrich

El calendario hasta la visita a Chamartín obliga a los blaugrana a hacer tres desplazamientos (Athletic, Atlético y Cádiz), mientras que en casa se medirán a Mallorca y Las Palmas. Se trata de cinco partidos en los que está prohibido fallar y, además, en el vestuario creen que, de sumar quince puntos, lograrían por un lado, demostrar que siguen siendo los campeones y, por el otro, meter presión al líder, al que ya se vio muy nervioso ante el Sevilla (protestas constantes, aspavientos, Ancelotti desquiciado...) tras la victoria un día antes del Barça ante el Getafe.

No estaban muertos...

Ganar los cinco próximos partidos de Liga no será nada fácil, pero significaría dar un golpe encima de la mesa a la espera de la respuesta que pueda tener el Real Madrid, que antes del clásico también deberá afrontar tres desplazamientos (Valencia, Pamplona y Mallorca), además de dos partidos en casa ante Celta y Athletic. La distancia hoy entre ambos conjuntos es de siete puntos, pero existe el convencimiento de que, si suman los próximos quince, llegarán al Santiago Bernabéu habiendo reducido la diferencia, lo que les permitiría soñar ya con volver a ser campeones. No estan muertos... Hay Liga.