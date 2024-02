El Barça se libra de Nico Williams

Faltaba muy poco para que el Betis-Athletic llegase al descanso cuando el conjunto de Ernesto Valverde se ha quedado con un futbolista menos. Un palo enorme porque llegó con 2-0 en el marcador tras un primer tiempo en el que los andaluces se mostraron superiores a su rival tanto en el juego como en el resultado.

La polémica llegó a los cuarenta minutos tras un servicio de banda a favor del Betis que recogió Fekir. Fue entonces cuando llegó Nico Williams produciéndose un choque que el colegiado del encuentro, Cuadra Fernández, consideró falta y, además, entendió que debía mostrar la amarilla al delantero vasco. El Athletic se quejó, seguramente con razón, de que la falta era justita, pero sobre todo de que Nico acabara vienda la amarilla por ella.

El futbolista protestó sin aspavientos, sin faltar el respeto, aunque aplaudiendo de forma irónica la decisión del árbitro, que no dudó en echarse la mano al bolsillo para mostrarle la segunda amarilla y dejar al Athletic con diez. Un castigo absolutamente desproporcionado por una acción que pudo resolverse de forma simple señalando la falta de Williams sobre Fekir.

La roja por doble amonestación de Nico supone un contratiempo importante para Valverde, que pierde a uno de sus referentes en ataque para la próxima jornada, en la que los de Bilbao reciben el domingo a las 21 horas al Barça en una jornada trascendental para ambos conjuntos.

El menor de los Williams vio cómo no podía acabar el partido tras ver una segunda amarilla por una acción que en otros partidos no ha tenido el mismo castigo. De hecho, Vinicius es reincidente en este tipo de protestas. Hace una semana realizó el mismo gesto en Vallecas cuando Carvajal fue expulsado, aplaudiendo al cuarto árbitro. No pasó nada.

Más malas noticias

La mala suerte se cebó con los vascos cuando Yuri Berchiche pidió el cambio tras notar un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho. El lateral zurdo, otro de los pilares del Athletic, se marchó con cara de pocos amigos y también podría perderse el duelo ante los blaugrana, aunque habrá que esperar el alcance de la lesión. Los de Valverde disputan la vuelta de las semifinales de Copa del Rey el jueves ante el Atlético.