El Chelsea puede ser una palanca para el Barça por Todibo

El Niza no tenía ninguna intención de vender a Jean-Claude Todibo en este mercado de enero a pesar de las insistentes llamadas desde la Premier. El club francés le considera intocable, pero ahora abriría la puerta siempre que llegue una oferta superior a los 60 millones de euros, algo que Tottenham y United no estaban dispuestos a llegar. El panorama ha cambiado con la irrupción del Chelsea, gran animador de los últimos mercados, quien ha entrado en la puja y está negociando su incorporación para las próximas semanas. Todavía no hay acuerdo, pero puede darse y el Barça recibiría una inyección económica inesperada.

Todibo ha explotado de forma definitiva en el Niza y ya parece bastante claro que si no es en enero, en el mes de junio saldrá traspasado a algún equipo de primerísimo nivel. El Barça vendió a Todibo por ocho millones de euros, pero se quedó con un veinte por ciento de la futura venta, por lo que podría ingresar un mínimo de 12 millones de euros si sale ahora. En el club blaugrana están muy pendientes de esta operación, que ayudaría mucho al límite salarial.

El central francés, descubierto en su día por Ramon Planes, y que acabó fichando por solo un millón de euros, parecía encaminado hacia el United, pero el Chelsea, según explica el 'Daily Mirror' estaría ahora en la 'pole position' para ficharle. El entrenador del club inglés, Mauricio Pochettino, tiene excelentes informes de Todibo y podría apretar para lograr una incorporación que frene la sangría defensiva de su equipo. Han encajado 31 goles en la Premier, algo que les está dejando en mitad de la tabla y tienen a Fofana lesionado de larga duración.