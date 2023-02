La trilogía de clásicos decidirá el futuro del Barça

Hay culés pesimistas que ya auguran el desastre total del Barça tras la inadmisible derrota en Almería. Son los mismos que exigen una regeneración absoluta del club a todos los niveles. Y una revolución mucho más amplia en la plantilla: “Que jueguen solo los jóvenes aunque no se gane nada”. El pensamiento radical de estos culés, tan lícito como cualquier otro, contrasta con la moderación que se quiere trasladar desde el club. El discurso es el mismo que el que se ofrecía tras la eliminación de la Europa League: “Paciencia. Estamos construyendo un nuevo proyecto”. La ilusión generada por el equipo de Xavi no puede desvanecerse en solo una semana. Sería tremendamente peligroso que la afición desconectara justo cuando empieza el mes más decisivo de la temporada. El jueves arranca una trilogía de clásicos que sentenciará el futuro del Barça en la Copa y en la Liga.

Aún puede ganarse un triplete (contando la Supercopa de España) que sería un éxito tremendo viniendo de dónde venimos. Es verdad que el doble KO continental ha sido un severo correctivo a la credibilidad de la hoja de ruta trazada por Laporta y Xavi. Pero hay que seguir confiando tanto en el presidente como en el entrenador. Porque son los únicos que pueden salvar al Barça de la triple crisis deportiva, económica e institucional. Pedir paciencia en el fútbol es como pedir peras al olmo... pero es lo que toca. Y más ahora con la lesión de Lewandowski, que estará unos quince días de baja. La mala suerte, en ese sentido, se ha cebado en el Barça, que después de perder a Dembélé y Pedri también se queda sin el goleador polaco. La capacidad ofensiva del equipo de Xavi se ha visto reducida drásticamente en un momento crucial.

MESSI, UN 'THE BEST' MUY MERECIDO

Messi ha sido, es y será el mejor futbolista de la historia. Solo le faltaba ganar un Mundial para redondear un palmarés extraordinario. Y en Qatar logró levantar la Copa del Mundo como capitán de Argentina. Ayer fue galardonado con su segundo premio ‘The Best’ como aperitivo del que será su octavo Balón de Oro. No hay discusión posible sobre el número 1, pero sí un gran interrogante sobre su futuro. Messi todavía no ha renovado por el PSG y la reunión de su padre, Jorge, con Laporta abre las puertas a una probable reconciliación... que no a un hipotético regreso. La posibilidad de que Messi vuelva a vestir blaugrana es casi imposible. Es un sueño que difícilmente se hará realidad. Ayer, ni siquiera hubo foto que certificara el reencuentro.