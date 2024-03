"El centro del campo del Barça era insoportable"

Lejos de los tópicos y de las respuestas aburridas, Javier Mascherano habla con propiedad, conocimiento y sinceridad. El ex jugador del Barça y actual seleccionador sub-20 de Argentina ha concedido una entrevista a Olé en la que repasa toda su carrera dejando frases destacadas.

Sobre su etapa en el Barça (2010-18) el 'jefecito' destaca lo que aprendió de Guardiola: "El gran legado de Pep no son los títulos. Su legado es lo que aportó a este deporte. Hay un fútbol antes de Pep y otro después de Guardiola, cuando yo llegué a Europa en el 2006 era muy diferente a como ahora miramos el fútbol después del Barça de Guardiola. Ahora todo el mundo trabaja como salir y la presión y antes de Guardiola todo era más natural y menos trabajado".

Mascherano se reinventó con Guardiola / Sport

Mascherano explica que su visión del fútbol está cercana a la del técnico de Santpedor aunque confiesa que "no se puede copiar a ningún técnico, es imposible porque tú tienes que transmitir a tus jugadores lo que sientes de verdad y si no no los convences".

El 'jefecito' confesó que en su momento viajó a Manchester para charlar con Guardiola y compartir experiencias. Es curioso que Mascherano confiesa que aunque "sigo teniendo contacto con Lucho, Rafa, Pep pero me da vergüenza preguntarles cosas de fútbol. Están a otro nivel".

Un centro del campo mítico

Al margen de Messi aquel Barça será siempre recordado por el centro del campo mágico formado por Busquets, Xavi e Iniesta. Mascherano se refiere a ellos: "Aquel medio del campo era insoportable...pero es que además de Busi, Xavi, Iniesta tenías a jugadores tan buenos como Rakitic, Cesc o el propio Thiago. Por no hablar de los delanteros".

Busquets y Mascherano, en una imagen de archivo / EFE

El mejor Mascherano

Preguntado sobre si en Barcelona se vio la mejor versión del jugador de San Lorenzo, Javier sorprende con su respuesta: "No, el mejor Mascherano se vio en Liverpool, aquel Mascherano era físicamente bestial aunque de cinco pelotas tres se las daba a los rivales, a veces vuelvo a ver partidos míos y pienso como podía perder tantos balones pero también recuperaba muchos. Tuve la suerte de tener a Xabi Alonso y Gerrard, yo solo tenía que correr y dársela a ellos para que jugaran".

El futuro

Mascherano se muestra feliz siendo seleccionador juvenil de Argentina pero desveló que "en un futuro me gustaría entrenar a un club cuando se presente la oportunidad". El entrevistador insistió en las preferencias de 'Masche' para cuando afronte este reto pero Javier fue claro: "Me parecería un acto de soberbia decir dónde quiero ir y se podría malinterpretar, además vivo al día, soy feliz y tampoco me he planteado mucho más" aseguró.

Javier Mascherano durante el Preolímpico en Venezuela / EFE

Una de las anécdotas que contó Mascherano es que "con ocho años me quedaba a ver partidos del Ajax de Van Gaal, Blind, Litmanen... era un friki del fútbol".