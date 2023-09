Las catorce jugadas polémicas de Barça y Madrid en el inicio liguero

El excolegiado Eduardo Iturralde, analista de 'As' y la SER, analiza las polémicas en este arranque liguero Los arbitrajes de Barça y Real Madrid, como no podía ser de otra manera, se analizan con lupa

Apenas cuatro jornadas de Liga consumidas y los arbitrajes a Real Madrid y FC Barcelona ya están en el ojo del huracán. La polémica ya se ha instalado en las dos direcciones, con unos sospechando que los otros son los grandes beneficiados. Nada nuevo bajo el sol.

Eduardo Iturralde González, el que fuera colegiado internacional vizcaíno y hoy comentarista arbitral en la Cadena SER y el diario 'As', ha analizado las catorce principales acciones polémicas de este inicio liguero que afectan a Barça y Madrid en las páginas del rotativo capitalino.

Como podrán comprobar, para gustos están los colores en el análisis del extrencilla:

Jornada 1, Athletic-Real Madrid. Posible penalti contra el Real Madrid por entrada de Militao:

“Se revisa un posible penalti de Militao a Unai Gómez. No hay nada. Es una jugada de fútbol e incluso pisa primero Unai”.

Jornada 1, Getafe-FC Barcelona, el penalti a Araújo no pitado por inexistente mano previa de Gavi:

“Se anula un penalti sobre Araújo por mano de Gavi. No hay certeza de la mano ni tampoco penalti al carecer de fuerza”, señala 'Itu'.

Jornada 2, Almería-Real Madrid. Posible mano de Bellingham en uno de los goles:

“No se ve si es mano o no. Al no haber certezas, lo que diga el árbitro”.

Jornada 2, Barça-Cádiz. Posibles penaltis a Lamine Yamal y a Lewandowski:

“No se pita penalti sobre Lewandowski porque el árbitro no entra al no disputarse el balón. Por reglamento es pitable. Le derriba. Se pide penalti sobre Yamal. El empujón no tiene suficiente fuerza, pero si se pitase no se podría decir que está mal señalado”.

Jornada 3, Celta-Real Madrid. Gol anulado al Celta por una dudosa falta sobre Kepa:

“Anulan un gol al Celta por falta sobre el portero del Real Madrid. Kepa salta bien y no hay suficiente fuerza para pitarla. Es jugada de criterio arbitral”.

Jornada 3, Villarreal-Barça. Gol anulado a Sorloth por fuera de juego de Capoué:

“Gol anulado a Sorloth por fuera de juego. Estaba adelantado desde el inicio y está bien anulado”.

Jornada 3, Villarreal-Barça. Posible fuera de juego de Sorloth en el 2-2:

“El VAR da el gol de Sorloth. No es fuera de juego. Hay que creerse las líneas. Las cámaras están calibradas”.

Jornada 4, Real Madrid-Getafe. Posible penalti de Djené a Bellingham:

“Ligero contacto de Djené sobre Bellingham, pero no da para penalti. Si la pitase, habría que aceptarlo, pero no es de VAR”.

Jornada 4, Real Madrid-Getafe: Gol de Joselu con posición dudosa previa:

“Analizan en el VAR que Joselu no está adelantado y que no interfiera en un rival. Aunque no hay líneas se considera que no es off side”.

Jornada 4, Osasuna-Barça. Posible codazo de Oriol Romeu a Ibáñez:

“Se protesta un codazo de Oriol a Ibáñez. Reglamentariamente es penalti. Si el árbitro la pita no se puede decir nada”.

Jornada 4, Osasuna-Barça: Gol de Koundé con posible falta:

“Osasuna reclama falta de Koundé previa al gol, pero no hay nada. Es una acción de fútbol y está bien concedido”.

Jornada 4, Osasuna-Barça: Posible segunda amarilla a Lewandowski ante Osasuna:

“Reclaman la segunda amarilla a Lewandowski por entrada a Herrando, pero no hay nada, es una jugada de fútbol”.

Jornada 4, Osasuna-Barça. Los locales protestan el penalti sobre Lewandowski:

“Penalti de Catena sobre Lewandowski. El árbitro en un inicio, sólo pita la pena máxima y saca amarilla, pero tras revisar la acción cambia a tarjeta roja y le expulsa. Se trata de una jugada de árbitro, no de VAR. Se trata de un pequeño agarrón que desequilibra al delantero del Barcelona. Como es una ocasión manifiesta de gol, debe ser tarjeta roja”.

Juzguen ustedes mismos...