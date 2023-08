La otra cara de Cancelo: así convirtió una tragedia en el motor de su carrera

El portugués se planteó dejar el fútbol tras ser testigo con 18 años de un accidente de coche que acabó con la vida de su madre En sus inicios no soportaba defender, solo es feliz cuando lo juega todo y Guardiola lo definió como "un tipo sensible con un gran corazón"

"Perdí a mi madre cuando tenía 18 años, tuve que arreglármelas sin ella, ser fuerte y convertirme en lo que soy actualmente. Es difícil de explicar. Soy muy impulsivo y sentimental, pero también fácil de entender porque siempre expreso lo que pienso". João Cancelo (29 años, Barreiro, Portugal) fue testigo del accidente automovilístico que acabó con la vida de Filomena. Ocurrió el año 2013, João tenía 18 años e iba junto a su hermano Pedro en el coche que conducía Filomena.

Una tragedia insoportable que, hizo que se lo planteara todo. "Cuando perdí a mi madre, sentí que estaba en el fondo de un pozo. Me sentía como un robot que tenía que hacer su trabajo, luego irse a casa, día tras día. No disfruté del fútbol, estaba jugando porque tenía que hacerlo. Realmente pensé en rendirme porque ya no tenía sentido". Pero una conversación con su padre lo cambió todo y le dio otra perspectiva: desde ese momento juega para que su madre se sienta orgullosa. Cancelo creció en una familia humilde (su madre tenía tres trabajos y su padre se marchó a Suiza) y pasaba la mayor parte del tiempo junto a sus abuelos en Barreiro.

Un futbolista especial, un caracter de mecha corta

En el Benfica pronto descubrieron un futbolista especial, con unas condiciones técnicas que eran élite, pero también un carácter de mecha corta que había cuidar. Cancelo iba para lateral de élite pero no disfrutaba defendiendo. Su técnico en el filial del Benfica, Helder Cristovão, recordó en 'The Guardian' los retos de entrenarlo. "Cuando era joven no quería jugar sin balón. Si hacíamos un ejercicio de posesión de balón y su equipo tenía el balón, para João era como un caramelo pero cuando perdían el balón era aburrido para él. Él preguntaba: '¿Por qué no tenemos el balón? ¿Por qué necesito sufrir así? ¿Por qué necesito defender?".

El técnico no tardó en ver las posibilidades de Cancelo, un futbolista "muy rápido y muy fuerte" que encontraba antes que sus compañeros soluciones en espacios reducidos. Aspectos que Guardiola potenció como nadie en la etapa de Cancelo en el City. El técnico le dio otra dimensión al futbolista cuando, jugando a pierna cambiada, le dio libertad para ser un centrocampista más.

Los inicios, sin embargo, no fueron sencillos. "Tuvimos algunos problemas cuando llegó; no estábamos de acuerdo en muchas cosas, en parte por mis errores, pero ahora estoy encantado. João puede jugar en muchas posiciones, puede jugar todos los días debido a su físico y es muy divertido y querido en el vestuario", dijo a principios de 2022 tras la renovación del portugués.

Eran los días felices de Cancelo en el City, candidato incluso a MVP de la temporada en la Premier, y jugándolo todo. Una parte muy importante, porque Cancelo no gestiona bien las suplencias. Lo dejó claro Pep: "Quería jugar siempre y cuando no lo hacía no estaba contento; tenía dificultades con el juego que queríamos hacer, pero siempre fue un buen tipo. Ahora nos conocemos y entendemos mejor". Con el portugués Guardiola pudo comprobar que cada jugador es un universo distinto y necesita un trato diferente. "Cada jugador tiene que ser tratado diferente. Es una persona increíble, sensible, con un gran corazón. He necesitado un tiempo para entenderlo mejor. Es uno de esos pocos que tenemos que jugaría por la mañana, la tarde y la noche. Necesita la adrenalina de jugar, al igual que Foden, el fútbol es lo más importante de su vida".

Mientras Cancelo fue un fijo en el once no hubo problemas con Pep. Pero las tensiones volvieron cuando la temporada pasada perdió protagonismo. El portugués no fue titular en varios partidos seguidos y no ocultó su frustración. Guardiola empezó a apostar más por centrales reconvertidos (Ake y Akanji) que por laterales puros para estructurar la defensa y Cancelo se quedó fuera la ecuación. El desgaste entre el jugador y el técnico creció y el City buscó una solución: la cesión al Bayern. "Los jugadores siempre somos egoistas. Todo jugador quiere sentirse importante, quiere jugar, y el que diga lo contrario miente. No es una cuestión de menospreciar a mis compañeros, pero creo que merecía jugar más y no estaba ocurriendo. Sé que puedo tener un carácter difícil pero nunca he faltado al respeto a compañeros o entrenadores", explicó en 'O Jogo'.

También en el club alemán vivió con frustración las semanas donde perdió protagonismo. El reto ahora será para Xavi: deberá mimar al portugués para sacar su mejor rendimiento y eso pasa por hacerlo sentir importante. De lo contrario, seguro que Cancelo no podrá disimular sus emociones. "Soy transparente, y las personas como yo no siempre lo tenemos fácil en este mundo despiadado de hoy en día”.