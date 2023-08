Joao Cancelo no viaja hoy a Barcelona y su fichaje tendrá que esperar

El fichaje de Joao Cancelo por el FC Barcelona es cuestión de tiempo, pero habrá que esperar. Estaba previsto que el futbolista del Manchester City llegara este jueves a Barcelona, pero según avanzó Fabrizio Romano no tiene la confirmación de poder viajar hoy por dificultades de gestión con el 'Fair Play' financiero.

No hay ninguna prisa y en el club azulgrana reina la confianza por cerrar un acuerdo de una cesión con una opción de compra por valor de 25 millones de euros. Todos los detalles del fichaje están cerrados, y el acuerdo final sólo es cuestión de tiempo. Por los plazos, va a ser casi imposible que Xavi Hernández pueda disponer de él para el duelo de este domingo frente al Villarreal.

João Cancelo hasn't received the approval to travel to Barcelona today. No green light as Financial Fair Play checks are not allowing to proceed yet 🔵🔴🇵🇹



Patience on all sides but feeling still the same: Cancelo will join Barça. pic.twitter.com/CpOR30iHXE