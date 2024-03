Cancelo piensa en el Benfica

Joao Cancelo puso todo de su parte este verano para recalar en el Barça. Su predisposición no fue suficiente en el mercado de invierno de 2023, pero este verano ha podido cumplir su sueño de defender la casaca blaugrana. Y no tiene reparos en verbalizar públicamente su deseo de seguir en el Barça. "No sé que pasará, pero quiero seguir en el Barça. Crecí con Ronaldinho como ídolo y estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta", decía recientemente en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport'.

El Barça está muy satisfecho del rendimiento y la implicación mostrados por el lateral ambidiestro y también está por la labor de hacer todo lo posible para seguir contando con sus servicios. El presidente, Joan Laporta, enviaba un mensaje de optimismo en este sentido, en el recién estrenado 'podcast del presidente' que ha empezado a emitirse en 'Barça One', el refundado 'Barça TV'. Laporta adelantaba que estaban manteniendo conversaciones para renovar la cesión tanto de Cancelo como de Joao Félix, estableciendo una opción de compra. Y apuntaba que con el lateral del City se estaba más cerca de fijar un precio.

Pero además de seguir cumpliendo su sueño en blaugrana, Cancelo tiene una espina clavada que espera poder quitarse algún día: triunfar en el club donde se formó, el Benfica. Así lo ha expresado en una entrevista concedida estos días, aprovechando el parón por selecciones, a 'A Bola'. "Tengo un vacío por no haber jugado una temporada en el club, pero creo que ese momento podría llegar y me encantaría. Tengo muchas esperanzas de volver al Benfica, porque es el club de mi corazón, y sería un placer representar a este gran club en un futuro".

Cancelo llegó a las categorías inferiores de Las Águilas en 2008, con 14 años. Y llegó a debutar con el primer equipo. Empezó con un amistoso en la pretemporada de 2012, contrael Gil Vicente, pero aún tuvo que esperar un año y medio más para poder hacer su debut en partido oficial, contra el mismo rival, en la Copa de la Liga. El entonces entrenador del conjunto lisboeta, Jorge Jesús, aún le alineó en un clásico contra el Oporto, un partido en el que, con el título ya en el bolsillo y a las puertas de la final de la Europa League que acabó perdiendo contra el Sevilla, reservó a sus titulares.

Fue un estreno efímero en la Primeira Liga, ya que al verano siguiente recaló en las filas de un Valencia que apuntaba a proyecto grande con el inminente aterrizaje de Peter Lim. Pero eso ya es otra historia. Cancelo siente que tiene una cuenta pendiente con el club de sus amores y espera poder cumplirlo. Eso sí, después de cosechar muchos exitos en el Barça.