Cancelo, transparente sobre su futuro

Joao Cancelo está siendo un futbolista indiscutible para Xavi Hernández. El lateral portugués ha sido omnipresente siempre que ha estado en buenas condiciones físicas e incluso ha forzado cuando ha tenido molestias. El luso ha exhibido un compromiso encomiable desde el primer día que se enfundó la elástica culé y ha dejado muy claro siempre que ha sido preguntado por su futuro que le encantaría seguir en el Barça.

En una entrevista en ‘La Gazzetta dello Sport’ en la previa del trascendental duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League contra el Nápoles, Cancelo reiteró su voluntad de continuar en el Barça. “Todavía no sé qué pasará, pero quiero seguir en el Barça. Crecí con Ronaldinho como ídolo y estoy muy orgulloso de vestir esta camiseta”, valoró en el medio italiano. Aunque Cancelo ha aterrizado “en un año que no ha sido fácil”, volvió a manifestar públicamente su deseo de quedarse en la capital catalana.

Un año difícil

Precisamente sobre la montaña rusa que está viviendo el cuadro blaugrana este curso, el zaguero portugués consideró que un triunfo ante el Nápoles “sería una reivindicación”. “No está siendo un año fácil. El Barça es un club muy particular, el entrenador dijo que se irá al final de la temporada, hemos tenido altibajos y una dinámica difícil de explicar… El fútbol, sin embargo, siempre te concede la oportunidad de redimirte”, apuntó. “Como en la vida, en el fútbol hay momentos buenos y otros menos buenos. Tenemos que permanecer positivos y unidos”, añadió al respecto.

Sobre el cruce continental que se resolverá este martes en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, Joao elogió al Nápoles, un equipo “de barrio, popular y con mucho arraigo en la ciudad” y lamentó el hecho de que el Barça no lograra un mejor resultado en la ida. “Hicimos una gran primera parte y deberíamos haber marcado más. Fuimos superiores en líneas generales, ellos hicieron poco, pero ahora partimos en igualdad de condiciones”, agregó, sincero.

Futuro en el aire

En estos momentos, el futuro de Cancelo en el Barça no está nada claro. Tanto el futbolista como el club quieren alargar su vínculo cuando acabe la cesión acordada con el Manchester City. El conjunto inglés, por su parte, está completamente abierto a facilitar la salida del luso, pero en estos momentos no se plantea otro escenario que no sea un traspaso definitivo. La delicadísima situación económica de la entidad culé es sobradamente conocida. La dirección deportiva encabezada por Deco tendrá poco margen de maniobra con el ‘fair play’ y deberá hacer malabares para incorporar a futbolistas de primer nivel y retener a jugadores de la actual plantilla como Cancelo.

El City ya apuró mucho el pasado verano para intentar vender a Cancelo y no accedió a su cesión al Barça hasta los últimos días de mercado. La operación fue posible por la determinación del jugador en venir a Barcelona rechazando otras propuestas, pero este verano no será tan sencillo.