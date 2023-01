Bellerín, un traspaso con ahorro de ficha y alguna pequeña propina

La operación está a punto de cerrarse y sólo falta resolver algunos pequeños flecos y que el Tottenham fiche a Pedro Porro El Barça podría cobrar alguna pequeña cantidad, inferior al millón de euros, en función de algunas variables

El FC Barcelona está a punto de cerrar el traspaso de Héctor Bellerín al Sporting Club de Portugal. Sería la segunda salida de la plantilla en este mercado de invierno después de la de Memphis Depay en dirección al Atlético de Madrid. El club azulgrana necesita deshacerse de masa salarial para intentar un posible asalto en el último día de mercado para reforzar su ataque y que la Liga no le ponga problemas para inscribir a esta posible nueva incorporación.

Hay dos factores que impiden que la operación que ha de llevar a Bellerín a Portugal no esté finiquitada a estas horas. El primero es que han salido unos problemas de última hora en el traspaso de Pedro Porro al Tottenham. Cuando todo parecía en orden, hoy por la mañana han surgido algunos contratiempos en la fórmula de pago y el traspaso del jugador ha quedado en 'stand by'. Y si Porro no puede salir del Sporting, los portugueses automáticamente se olvidarán de Bellerín. En principio, las dos operaciones se han de desencallar mañana, en el último día de mercado.

El otro factor ya es responsabilidad únicamente de la negociación entre el FC Barcelona y el Sporting Club. Necesitado de 'rascar' el máximo dinero posible en todas las operaciones, el director de fútbol del Barça, Mateu Alemany, quería cerrar el traspaso cobrando un pequeño fijo y introducir algunas variables. Su homólogo en el club portugués, Hugo Viana, ha descartado pagar un fijo por Bellerín pero se ha abierto a aceptar pequeñas variables, como pueden ser pagar por la consecución de algún título o packs por partidos jugados. En cualquier caso, las cantidades que se están acabando de discutir son menores, siempre inferiores al millón de euros. En estas últimas horas están acabando de cerrar estas pequeñas diferencias y manteniéndose a la expectativa de lo que pase con Porro.

Las dos partes están convencidas que hoy se podrá cerrar la operación. El Sporting tendrá a un sustituto de Porro en el lateral derecho por un precio no demasiado elevado y el Barça se ahorrará el 50% de su ficha y podría acabar cobrando alguna pequeña propina si se cumplen algunos variables.

Bellerín se abona a cerrar sus fichajes a última hora

El jugador se está acostumbrando en los últimos años a ser protagonista en los últimos días de mercado. Llegó al Barça este verano justo el último día después de desvincularse del Arsenal por la mañana y de firmar por el Barça bien entrada la tarde. Su incorporación al Betis como cedido también se cerró un 31 de agosto a pocos minutos del cierre del mercado. Mañana, de nuevo, podría poner fin a su etapa de azulgrana para irse al Sporting también cuando suena la campana.