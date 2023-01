Bellerín no quiere volver a la Premier

Ha rechazado una propuesta del Everton para irse este enero Da por cerrada su etapa en Inglaterra y su deseo es seguir en la Liga Española

Héctor Bellerín finaliza contrato con el FC Barcelona el 30 de junio de 2023 y las dos partes ya han decidido que lo cumplirá a rajatabla. El lateral no quería moverse en el mercado de invierno y el club tampoco está en condiciones de poder incorporar a otro jugador de garantías y especialista para esa posición. Una vez termine la temporada, el Barça y el jugador decidirán su futuro pero hay una cosa que si que tiene clara Bellerín y es que su regreso a la Premier League está totalmente descartado.

El jugador da por cerrada su etapa en Inglaterra -llegó a ser un jugador importante en el Arsenal- porque su principal deseo es seguir en la Liga española. Y si no puede ser en el Barça, el club en el que se formó, no le importaría nada volver a vestir los colores del Betis. En Sevilla volvió a disfrutar jugando al fútbol y encajó a las mil maravillas en el equipo verdiblanco. Bellerín ha tenido ofertas este invierno para regresar a la Premier pero las rechazó. Una fue del Everton.

No está siendo un temporada fácil para el lateral derecho. Pese a que el club azulgrana no pudo conseguir el fichaje de Azpilicueta en verano y que no tiene un especialista en esa posición, Xavi está contando más con Araujo y Koundé, dos centrales, para ocupar la banda. Bellerín también ha tenido mala suerte con las lesiones pues se perdió casi todos los partidos del mes de octubre por problemas musculares.

Cuando le tocó jugar también tuvo un rendimiento irregular pero el jugador no pierde la esperanza de tener más oportunidades en el segundo tramo de la temporada. Ayer contra el Ceuta en la Copa del Rey estuvo a un buen nivel y volvió a demostrar que puede ser un jugador muy válido para ir dando descanso a otros jugadores en el lateral derecho.

Esta temporada ha participado en tres partidos de Liga (Cádiz, Elche y Villarreal), dos de Champions (Bayern de Múnich y Viktoria Plzen) y en los dos de la Copa del Rey (Intercity y Ceuta). En la semifinal contra el Betis y la final contra el Real Madrid de la Supercopa de España se quedó fuera de la convocatoria final.