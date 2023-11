El Bayern, muy interesado en Araujo

El club bávaro está siguiendo al central uruguayo desde hace dos años y, según el periodista Florian Plettenberg de SKY Alemania, estarían dispuestos a ficharlo Tuchel desea incorporar a un central para reforzar su defensa y además del defensa blaugrana, Varane y Tomisayasu interesan a los de Múnich

Es indudable que Ronald Araujo es uno de los mejores centrales del mundo y cualquier gran club estaría encantado de disponer de los servicios del central charrúa. En Alemania aseguran que el Bayern ha puesto sus ojos en el zaguero blaugrana al que Tuchel vería como un refuerzo de mucho nivel.

El periodista Florian Plettenberg de SKY Alemania, que avanzó el fichaje de Harry Kane por el Bayern, ha informado del interés del club de Bavaria por el defensa internacional por Uruguay. Plettenberg informa que el Bayern ha seguido a fondo a Araujo en las dos últimas temporadas y asegura que Tuchel querría contar con él.

❗️News Ronald #Araújo: FC Bayern is very interested - confirmed ✔️



➡️ Bayern is monitoring him for two years

➡️ 24 y/o is keen on Bayern‘s interest as the club has inquired about him

➡️ Now, Tuchel wants him too …



