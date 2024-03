"¿El Barça? Ves que no tienen a Messi ni a Ronaldinho...y te meten cuatro"

En su mejor momento de la temporada llega el Mallorca a Montjuïc este viernes. Tras meterse en la gran final de la Copa del Rey más de 20 años después y ganar al Girona la semana pasada, el cuadro de Aguirre desborda confianza. Y quiere dar el gran golpe en Barcelona.

El técnico mexicano ha atendido a los medios de comunicación en la previa del choque en la Ciudad Condal. Como siempre, ha dejado momentos graciosos y ha tocado todos los palos. Está de dulce y se nota.

"El adiós de Xavi ha provocado una buena reacción en el Barça", ha comentado el técnico mallorquinista, que ha añadido que "nunca es buen momento para ir a Barcelona a sumar. Por mucho que vengamos de buenos resultados. Será un partido complicado, pero es verdad que estos resultados nos han reforzado el ánimo y motivado a competir. Iremos a eso, a competir y ver qué podemos sacar".

EXPERIENCIA EN MONTJUÏC

Sabe lo que es ya jugar en Montjuïc. Y bastante: "Cuando era técnico del Espanyol me tocó bastante jugar ahí con el Espanyol en su día. Es un campo enorme. La gran diferencia es que lo que era la pista olímpica ya la quitaron. Sigue estando la hierba muy lejos de la parte de atrás. No te da la sensación del Nou Camp o del Bernabéu, claro".

¿Un Barça más vulnerable de lo habitual? "Ha habido Barças en los que piensas que no está Messi, Ronaldinho, Eto'o y luego te meten cuatro. No me atrevería a decir que son vulnerables, aunque es cierto que tienen lesionados y algunos muy importantes. Pero Cubarsí, Yamal... por ser jóvenes da igual, van a competir. Son el Barça y ellos junto al Madrid o el Atlético son difíciles de batir falte quien falte".

Espera un choque diferente al vivido en Son Moix en la primera vuelta: "Será un partido bastante diferente. Nos pusimos por delante en el marcador en dos ocasiones y ellos fueron a remolque. Veníamos golpeados de Girona y teníamos la necesidad de dar una buena imagen en casa. Ahora venimos exactamente todo lo contrario. Estamos animados, pero no tenemos que caer en excesos de confianza, aunque con el Barcelona eso es difícil porque no eres favorito".

Respecto al parte médico y bajas en su plantel para acudir a Barcelona, Aguirre ha dado la siguiente actualización: "Están fuera Valjent y Omar Mascarell. Copere viajará, pero vamos con dudas con él por fatiga y alguna contractura. Veremos si sale de inicio o va al banquillo. Valjent no llega a tiempo. Con Copete esperaremos hasta el final. Después, Maffeo ya está en dinámica de grupo, creo que hasta después de la próxima ventana FIFA estará. Yuzún del filial estará convocado".

SIN PRISA POR RENOVAR

Sobre su renovación: "No hemos hablado nada de mi renovación, no tenemos por qué hacerlo. Es marzo, todo tiene su tiempo. Estoy muy tranquilo y ocupado en que el equipo llegue a buen puerto". Aguirre termina contrato este 30 de junio y, salvo sorpresa, seguirá ligado a la entidad balear. Tanto él como su familia están muy a gusto e integrados en la isla.