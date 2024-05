Pellegrini para rato

Manuel Pellegrini es el primer entrenador que llega a los 150 partidos de Primera seguidos con el Betis. Serra Ferrer fue entrenador del Betis en 198 partidos de Primera del Betis, pero en dos etapas.

Y el chileno quiere seguir aumentando esa cifra de partidos ya que quiere cumplir su contrato con el club verdiblanco hasta 2026 habiendo descartado ofertas del fútbol árabe.

Pellegrini se encuentra muy a gusto en Sevilla y no le seduce el fútbol de Arabia: "Tengo una edad y una situación económica que ya me permite vivir con tranquilidad", ha afirmado Pellegrini, quien ha reconocido que la oferta económica era "muy importante", pero que hay otras cosas que uno también tiene que saber valorar".

El chileno tiene ganas de seguir entrenando: "No pienso en poner fin a mi carrera de entrenador. Yo creo que esta actividad te retira sólo cuando no tienes un club o una selección que esté interesada en tus servicios". Además, añade que la edad no es obstáculo alguno: "Siempre digo que hay una edad cronológica y una edad biológica, que es la exigencia que uno tiene en el día a día. En la biológica me siento joven y mantendremos esa exigencia hasta que la misma actividad me retire".

Después del empate ante la UD Las Palmas, el Betis ha firmado la mejor serie de resultados ligueros de la era Pellegrini al sumar cuatro victorias y dos empates en sus seis últimos partidos, un 14 de 18 inédito hasta la fecha con el técnico chileno.