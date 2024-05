Isaac Fernández: "Creo que soy mejor entrenador que la temporada pasada"

Puntual a la cita, Isaac Fernández llega a la redacción de SPORT en una lluviosa mañana, con un rostro sereno, tranquilo, y con la amabilidad que le caracteriza. Son días de muchas emociones, en lo personal y profesional, tras haber anunciado que ha decidido dar por finalizada su etapa al frente del Barça CBS.

Se acaban seis temporadas para el recuerdo, con el equipo salvado tras un curso muy complicado, y con la faena hecha. Ya quedan lejanas aquellas primeras campañas en Liga Femenina 2 o el ascenso desde Challenge. Una etapa cargada de muchas alegrías y que el técnico, que este verano tratará de lograr medalla olímpica con la absoluta femenina, repasa en SPORT.

¿Cómo estás y cómo han sido estos días tras anunciar que no sigues como entrenador del Barça CBS?

Estoy tranquilo, he podido descansar un poco, estar en casa con la mujer y los niños. Los primeros días fueron de muchos mensajes, muchas llamadas, contestarlo todo, porque creo que forma parte de nuestro trabajo también, pero como dije, en paz y feliz.

¿Cómo fue aquella negociación en 2018 para hacerte cargo del equipo?

Estaba en una situación en la que me puedo encontrar ahora. Había decidido dejar el club donde llevaba mucho tiempo, que era el Lima Horta, y primero recibo una llamada de Mateo Rubio, que era el entrenador anterior, que cree que el sustituto debo de ser yo. A partir de aquí, hay una llamada del presidente de Sant Feliu, luego hay alguna más de gente del Barça para terminar de explicarme un poquito cuál era el proyecto. Recuerdo que era tarde, que era casi en julio, nos pusimos y rápidamente lo pudimos terminar. Lo cogí con mucha ilusión.

En la primera temporada, ya estáis a punto de ascender a Liga Femenina y jugáis las fases de ascenso. ¿Qué recuerdo tienes de aquella campaña?

Me lo pasé muy bien, porque me reencontré con jugadoras que habíamos tenido en selecciones de formación. Luego tuvimos veteranas ejemplares, y se juntó ahí una historia que pasa pocas veces, que todo cuadra muy bien desde el primer día. Y un poquito contra pronóstico, nos metimos en esa fase de ascenso, en la que no ganamos ni un partido, pero fuimos competitivos, fuimos fieles al estilo y lo recuerdo con muchísima alegría y felicidad.

Isaac Fernández cerró una etapa de seis temporadas al frente del Barça CBS / Valentí Enrich

En la segunda temporada acabáis en sexta posición y el tercer año termináis invictas la temporada, pero una única derrota en la fase de ascenso os deja sin subir. ¿Fue uno de los momentos más duros en tu trayectoria?

El segundo año es verdad que hacemos sextos, que la temporada no termina, porque es el año del COVID. Y hay muchos cambios, algo en lo que yo no me encuentro cómodo. Nos costó encontrarnos. En el tercero, es un año donde creo que hacemos muy bien nuestro trabajo durante todo el año, tanto el primer día como el último, y llegamos a la fase de ascenso bien. Leganés jugaba en casa, organizador, y con una plantilla muy buena, muy hecha para conseguir eso. Nosotros, era la primera vez que realmente hacíamos una plantilla para decir, "venga, vamos a intentar subir". Creo que ese día eran mejores y jugaron mejor. Porque hay veces que puedes no ser mejor, pero jugar mejor y ganar. Y creo que nos ayudó. Fue un golpe, pero que lo encajamos todos muy bien, continuamos muchos de ese año. Me recuerdo a Ainhoa López subir al autobús y solo subir al autobús, decir, "el año que viene lo conseguimos".

¿Cómo se levantan los ánimos tras eso?

No empezaron mal, tuvimos claro qué necesitábamos para subir: reforzar el juego interior y mantener el bloque, porque iba trabajando bien, habíamos empezado a hacer cosas que estaban muy bien. Y el año de Challenge era un año muy duro, donde nosotros nunca hablamos como objetivo quedar en ese primer puesto que te daba el ascenso directo. Lo dijimos el primer día, "hay premio, el premio es grande", pero bueno, vamos a luchar por volver a estar arriba, porque al final ganar y estar arriba siempre es muy difícil.

Isaac Fernández visitó la redacción de SPORT para hablar de su trayectora al frente del Barça CBS / Valentí Enrich

Llega la temporada 21/22, y tras volver a dominar con autoridad, llega el ascenso. ¿Recuerdas todavía aquellas sensaciones en el momento en el que confirmáis que estaréis en Liga Femenina?

Mucha emoción, incluso ahora cuando lo recuerdo. Fue una liga larga, fueron 30 jornadas, creo que estuvimos 16 o 17 seguidas sin perder, con cosas por en medio como el caso de Ainhoa, que a nivel interno fue un golpe. Cuando estábamos en aquel hotel de Madrid, se estaba jugando un Granada - Alcobendas. Ganó Granada, y eso nos dio directamente el ascenso matemático. Fue como 'buffff'. Y, bueno, como era el equipo, el día siguiente ganamos. Jugábamos a las 12 de la mañana en Canoe, evidentemente la noche fue larga, y aun así volvimos a competir.

Fueron cursos muy intensos también por temas extradeportivos...

Sí, lo que pasa que al final, yo creo que forma parte de nuestro trabajo y de nuestro día a día compaginar todas estas cosas. A veces solo vemos lo que pasa dentro de la pista o el día del partido, pero pasan muchas cosas que hay que aprender a gestionarlas y que hay que llevarlas. Y el hecho de que cuando estás bien y unidos, todo es mucho más fácil.

Isaac Fernández cerró su etapa como entrenador del Barça CBS / Valentí Enrich

El debut del equipo en la primera división fue histórico logrando la clasificación para la Copa de la Reina y alcanzando las semis en el playoff por el título.

Cuando hablamos de ese año, explico que ningún guionista optimista hubiera dibujado un guion así. Cuando llegábamos al final de esa temporada, parecía que nos caíamos y que físicamente ya no llegábamos, que es previo a la Copa de la Reina. Ganamos tres partidos seguidos, nos clasificamos para el Playoff y eliminamos a Girona. Creo que nuestro objetivo no podía ser otro que mantener la categoría. El inicio de calendario fue favorable, con muchos partidos en casa que nos hace ganar, y al final, son dinámicas. Las expectativas eran salvarse, pero nosotros hablamos siempre, y es algo que a mí me gusta, que es no marcar partidos en rojo, de decir, "venga, este lo tengo que ganar, este no, si lo pierdo no pasa nada". No, vamos a intentar ganar todos los partidos. Creo que esa manera de verlo fue comprada también por ellas.

Superasteis los 1.000 días de imbatibilidad en el Juan Carlos Navarro...

Me sigue impactando. Son mil días en tres categorías distintas, porque la racha empieza en Liga 2, se mantiene en Challenge y pasa a Liga femenina, hasta que nos gana Zaragoza en casa. Entonces sí, estábamos cómodos jugando en casa, con el público, y nos sentíamos muy fuertes. A veces ibas para el partido y pensabas, "pues hoy tocará, puede tocar y no pasa nada". Pero no pasaba, no llegaba. Entonces, en lugar de generarnos una situación no de estrés, pero que no llegue la primera derrota, fue algo de energía positiva.

Isaac Fernández, durante la entrevista con SPORT / Valentí Enrich

Tras ese éxito, ¿como vives tú el hecho de renunciar a Europa cuando el equipo se lo había ganado en pista, y el adiós de jugadoras como Marta Canella, Ruth Hamblin o Ainhoa López?

El hecho de renunciar a Europa, evidentemente como deportista, pues a ti te gusta competir contra los mejores, y si te has ganado algo en el campo, poder disfrutarlo. Pero por otra parte, lo encontraba lógico. Era nuestro segundo año en la competición. Jugar en Europa requería estructura, plantilla, muchísimas cosas, que a lo mejor nosotros no estábamos preparados. Y si dábamos ese paso, a lo mejor perdíamos muchas cosas que nos habíamos ganado con muchos años de trabajo. Y el tema de las pérdidas de jugadoras, pues es ley de vida, al final Marta era el quinto año, Ainhoa llevaba cuatro, las jugadoras extranjeras es más habitual que lleguen y estén un año y cambien de equipo, pero conseguimos renovar a Jolene Anderson, que ha sido muy importante estos años.

Esta temporada ha estado cargada de factores que no os lo han puesto nada fácil, pero el equipo ha logrado la permanencia. ¿Este era el objetivo a principio de campaña?

Creo que el objetivo tenía que ser el asentar el equipo en la competición. Y el primer año tiene un mérito brutal, y no le quiero quitar ningún tipo de mérito a ese año, pero se pueden juntar muchas cosas. Los segundos años para los equipos recién ascendidos siempre son difíciles porque ya la gente te conoce. A partir de ahí llega un momento donde, con lesiones, cambios, es imposible pensar más allá del día siguiente. Y vamos a intentar salvar esto como sea en un año que además, tiene mucho mérito porque nunca ha sido tan caro salvarse. Son 11 victorias. El año pasado hicimos 15.

¿Cómo habéis vivido, tanto tú cómo tu staff esta campaña?

Yo al staff le añadiría a Núria y a Loren, que también han trabajado mucho. Hay momentos en los que, evidentemente, todo genera cierta inquietud, teníamos seis, siete jugadoras, había tres lesionadas, cuatro lesionadas, una que no... Entonces, era muy difícil. Evidentemente, hemos sido muy profesionales, hemos trabajado muchísimo, nos hemos estrujado el cerebro mucho para darle utilidad y llegar lo mejor posible al partido. Ha habido veces donde ha llegado una jugadora el lunes y le has tenido que explicar cuatro cosas para que pueda jugar el sábado. Y eso ha sido complicado, y a la vez, muy rico para mí como entrenador. Creo que soy mejor entrenador que la temporada pasada, porque me ha costado mucho el gestionar todo eso, el no desanimar, el no caer, el que el discurso siguiera siendo creíble. Ha sido un año duro, pero a la vez muy rico para todos.

Isaac Fernández visitó la redacción de SPORT / Valentí Enrich

¿Cómo de importante ha sido el apoyo de la familia este año?

Sin mi mujer no estaría aquí, porque ha habido muchas veces donde yo... no tiraría la toalla, pero en los que el empujón de "no, no, venga, que lo sacas, venga, que ganáis" te lo da ella. Mis padres, mi hermana, mi cuñado, mi sobrino que viene siempre y cuando acaban los partidos me hace mil preguntas porque le gusta mucho. Mis suegros, que al final se quedan muchas veces con los niños y nos permiten a nosotros, y me permiten a mí, irme de viaje el viernes y estar tranquilo, porque mi mujer va a estar tranquila. Yo creo que la familia es fundamental en todo esto. Mi madre ha venido mucho más, mi padre vive en Mallorca, y bueno, mucho por teléfono, porque él es entrenador, mi hermana es fan absoluta y tal, pero yo creo que son imprescindibles y sin ellos, hoy no estaría aquí sentado.

Te marchas del Barça CBS. ¿Cuáles son los motivos?

Tengo la sensación de que me tengo que ir. ¿Se ha acabado un ciclo? No lo sé, quizá no, no lo sé. A mí ahora me das un mes de vacaciones y me pones un equipo nuevo para entrenar y seguramente voy y no pasa nada, ¿no? No quiero copiar a nadie esa expresión de vacío, pero bueno, la sensación de haber cumplido objetivos, de haber llegado al final, de creer que yo necesito este cambio, creer que el club también puede necesitar ese cambio y que venga otra persona con otro discurso. No es un tema de aspirar a más cosas, porque a día de hoy no tengo ninguna oferta, no la tuve cuando lo comuniqué ni la tengo ahora, con lo cual, para mí eso le da mucho más valor a mi decisión. Pero los motivos, no hay un motivo en concreto, "no, es que se ha desgastado todo". No, tampoco es verdad, no se ha desgastado todo. ¿Hay cosas desgastadas? Claro, normal, al final con seis años trabajando, exigiendo, pidiendo, pues es normal que las cosas se desgasten, es simplemente una sensación de eso, de hasta aquí, hoy es el día.

¿Cómo ha acabado esa relación de confianza tanto con el Barça como con Santfeliuenc?

Seguramente lo habré estado, porque todos lo estamos, pero no me he sentido cuestionado en ningún momento. Al final, en términos de confianza, me he sentido respaldado por Núria, por la parte del Barça y por la parte de Sant Feliu. Soy un entrenador que le gusta que todo el mundo esté cómodo, pero eso no me ha producido ningún agobio. Pensar que a uno o a otro no le pueda gustar o estén pensando en si la solución pasa por cambiar el entrenador, no depende de mí. Yo, al final, hago mi trabajo, voy cada día, creo que me he ganado en el club un crédito y ya está. Pero yo, en términos de confianza, nada que decir, tremendamente agradecido a cómo hemos trabajado.

Isaac Fernández dialogó con los subdirectores de SPORT, Lluís Miguelsanz y Albert Masnou / Valentí Enrich

¿Cómo le comunicas a tus jugadoras el adiós y como encajan la noticia?

Yo tenía otro año de contrato. Lo que pasa que este año, por las dos partes, antes del 1 de abril se tenía que tomar una decisión. Como yo lo tengo muy claro antes, no sé qué hubiera pasado por parte del club. Se lo comunico a Núria, con la que tengo una muy buena relación, como dos meses antes de que llegara esa fecha, o mes y medio antes. Luego hablábamos entre medio, pero yo lo tenía bastante claro. Entonces, ¿qué pasa? Que nunca era un buen momento para decirlo, porque nunca llegábamos a estar salvados del todo, y yo no quería molestar. Tuve claro que no me quería esperar al final porque me quería despedir de ellas, me quería despedir bien, les quería agradecer todo lo que habían hecho tanto ese año como todos los anteriores. Creo que fue dos días antes del partido de Girona en casa, en el Palau. Nos encerramos en el vestuario, fui breve, les expliqué lo que había pasado. Creo que tampoco las pillé por sorpresa a muchas, podían intuir que algo podía pasar. La reacción fue preciosa, buenísima. Me voy con un cariño de ellas brutal, pero fue así. El club me propuso al final que fuera cuando deportivamente ya estuviéramos salvados, me pareció correcto y así fue.

La temporada ha estado marcada por un nombre importante de lesiones, pero Anna Cruz expresó, tras ganar a Girona y certficar la permanencia, que el club no las había tratado profesionalmente y que había habido retrasos en algunos pagos. Me gustaría saber tu opinión sobre esto, si a ti y a tu cuerpo técnico también os afectó y cómo ha sido la gestión tuya y del staff

Lo primero es que yo no soy portavoz ni de Anna Cruz ni del club. Nunca he sido alguien que haya usado nada interno ni para excusarme ni justificarme. Lo que tenga que contestar, lo tiene que contestar Anna o el club. Esas declaraciones son muy matizables por todas las partes. Y seguramente, como en un año tan duro como el que ha sido este año, yo lo dije cuando me despedí, y no tengo ningún problema en reconocerlo: creo que a todos nos hubiera gustado vernos en el sitio del otro. A nosotros nos hubiera gustado vernos a la parte directiva, digamos, dirigiendo al equipo, y seguramente a la parte directiva le hubiera gustado vernos a nosotros dirigiendo todo lo que estaba pasando. Las jugadoras viven las cosas de una manera, o sea, yo que quede muy claro que respeto absoluto a Anna, para mí ha sido una jugadora fundamental estos dos años, pero las declaraciones son de Anna y cosas que haya podido vivir Anna pues son de Anna y las que he vivido yo son mías.

¿Cuál es tu opinión sobre esa posibilidad que está cada verano sobre la mesa de que el Barça compre la plaza definitivamente y no dependa del CB Santfeliuenc?

Todo lo que sea impulsar el baloncesto femenino, que todas estas estructuras y que todo esto mejore y todo el mundo esté más tranquilo y más cómodo, sin ningún tipo de duda. Yo creo que si al final las dos partes deciden que esto es lo mejor, estará bien. A mí, ahora, visto desde fuera como un aficionado, como alguien que le tiene muchísimo cariño al proyecto, lo que me gustaría claramente es que fuera para arriba, y si la manera de ir para arriba es que el Barça se haga... pues para adelante.

Isaac Fernández, dirigiendo al Barça CBS en un partido esta temporada / Valentí Enrich

¿Por dónde pasa tu futuro Isaac? ¿Piensas en seguir tu carrera a nivel nacional o no te cierras puertas para una posible aventura en el extranjero?

Por mi situación familiar, lo de explorar el extranjero de momento no es algo que hayamos hablado, sí que en el momento que nosotros... digo nosotros porque al final la decisión de no continuar es una decisión que tomamos en casa, no la tomo solo yo. Ya se me hace complicado, pero entiendo qué es mi trabajo y qué es mi vida, pues que a lo mejor te tengas que ir fuera de Catalunya a entrenar, y es algo que hemos hablado, y que si sale y nos compensa, se hará. Pero la del extranjero ahora mismo no es algo, pero si llegara, pues la tendríamos que estudiar, pero ahora mismo no es mi primera opción.

Uno de tus objetivos más ambiciosos en este 2024, es el de regresar de París con una medalla colgada del cuello. ¿Con que ambiciones vais con la absoluta femenina a los Juegos Olímpicos?

Sí, sería increíble, pero ya solo el hecho de vivirlo, creo que si a mí o a cualquier deportista, entrenador, jugador, jugadora, le preguntas cuál es uno de sus sueños, te habla de vivir unos Juegos Olímpicos. Tendré la suerte de haber vivido los segundos. Los primeros son distintos porque son con el COVID en Tokio, pero podré decir que estuve en los Juegos del COVID. Y el hecho de poder vivirlos otra vez, y que además los puedan vivir mi familia conmigo, me hace sentir de las personas más afortunadas. Ojalá, si es con un metal... Pero yo creo que vamos a ser competitivos, que el grupo lo lleva demostrando desde el 2013, cambiando piezas, pero que es competitivo al 100% y estoy seguro de que estos Juegos van a volver a ser lo mismo.

¿Qué mensaje mandas a la afición que os ha estado apoyando durante todas estas temporadas tanto en los momentos buenos como en los complicados?

Mucho agradecimiento, he recibido mucho cariño. Cuando lo hemos hecho muy bien nos han felicitado y cuando lo hemos hecho mal nos han animado. Creo que el público en general, estos últimos años el grupo de Sang Culé, toda esta gente que ha sido muy fiel a nosotros, pues eso, muchas gracias, mucho agradecimiento, de verdad, es muy sincero, y que evidentemente sigan animando.