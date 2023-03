El Barça ha pasado a la ofensiva en el 'caso Negreira'. Harto de la campaña de acoso y derribo, de las manipulaciones, de las mentiras, de las falsas acusaciones… ha decidido actuar con contundencia. Y lo ha hecho a través de la vía legal. Ayer presentó 5 demandas contra periodistas y medios de comunicación por considerar que han lesionado la imagen del club blaugrana atacando su honorabilidad y cuestionando la legitimidad de sus éxitos deportivos. Hoy está previsto presentar otras 4 y hay 5 más en preparación. También ha habilitado un correo electrónico para que los socios que lo consideren oportuno puedan denunciar aquellas informaciones que estimen lesivas para la imagen de la entidad.

El Barça no piensa permitir que prosiga este complot de la prensa antibarcelonista cuyo objetivo es, como ya vaticinó el presidente Laporta antes del clásico, “desestabilizar al equipo y controlar el club para quedárselo”. La entidad blaugrana no puede tolerar que se le acuse, sin ningún tipo de pruebas, de haber comprado árbitros. De hecho, la Agencia Tributaria ya advirtió en un informe a la Fiscalía que no había podido acreditar que los pagos a Enríquez Negreira hubiesen servido para influir en la designación de colegiados o para alterar los resultados de los partidos.

El Barça ha dicho basta a todos estos ataques infundados amparándose en la justicia... a la espera de que la justicia actúe y demuestre su inocencia. Laporta y su junta directiva están dispuestos a llegar hasta el final con estas demandas porque lo único que se pretende con ellas es evitar que se siga pisoteando impunemente la reputación del club. Difamar al Barça no puede salir gratis...

LA COMPARECENCIA DE LAPORTA ES URGENTE

De todas formas, la comparecencia pública de Laporta se hace cada vez más urgente. La filtración del sumario en capítulos está generando un enorme desasosiego entre los culés, que necesitan argumentos de defensa. El presidente tiene que dar explicaciones a los socios y aficionados de por qué durante casi dos décadas se mantuvieron esos pagos a Enríquez Negreira por unos informes que, eso sí, ha quedado demostrado que no valían lo que se abonaba por ellos.

La sombra de la sospecha debe desvanecerse en una rueda de prensa en la que el presidente responda a todas las dudas generadas alrededor del caso. Y, sobre todo, que desvele, si esos pagos, como se especula, eran simplemente ‘preventivos’, es decir, para evitar malos arbitrajes y no para conseguir un trato de favor.