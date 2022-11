El Barça se plantea no ir a la Asamblea de LaLiga en Dubai

"Tebas hace lo que quiere con el apoyo de la mayoría, pero en contra de los dos grandes, especialmente del Barça", dicen en el club Están muy enfadados con las nuevas normativas y podrían impugnar los acuerdos que se tomen

LaLiga que dirige Javier Tebas ha convocado a todos los clubes que la integran a su Asamblea General la próxima semana, concretamente el 7 de diciembre, en Dubai. El Barça se está planteando muy seriamente no acudir a esta reunión, harto de la forma de actuar del presidente de LaLiga. La decisión podría tomarse en la reunión de la junta directiva de hoy, un encuentro que se inicia a las dos del mediodía.

En el Barça están muy enfadados con la forma de actuar de Tebas. "Siempre hace lo que quiere con el apoyo de la mayoría de clubes, pero en contra de los dos grandes, especialmente del Barça", dicen fuentes cercanas a la directiva blaugrana. En el club catalán están muy hartos de las continuas trabas que ponen Tebas y LaLiga para que el club pueda reforzarse. El presidente Joan Laporta ya aseguró el pasado lunes que no podrían fichar por las interpretaciones diferentes que hace LaLiga de algunos aspectos y que le hubiese gustado que todas las trabas que está poniendo el organismo de Tebas a la actual junta directiva, las hubiese puesto hace unos años a la anterior "y no se hubiese llegado a esta situación".

El Barça está ahora más enfadado por una nueva normativa de LaLiga que podría obligarle a realizar fichajes de un año y por unas declaraciones de Tebas en las que asegura que las palancas no se podrán hacer servir para fichar futbolistas. "El Barça tiene que reducir su masa salarial desde los 600 millones a poco más de 400. La pregunta es si va por ese camino o no. Las normas que han aprobado los clubes de la Comisión Delegada establecen un control a dos temporadas. No puede ocurrir que alguien venda mucho activo, tenga muchos ingresos, cubra un curso y el siguiente esté en una situación económica complicada. Las palancas podrán hacerse servir para la reforma del estadio o inversiones parecidas, pero no para incorporar jugadores", dijo el presidente de LaLiga este martes.

POSIBLE IMPUGNACIÓN

En el club blaugrana, el enfado es monumental. Reiteran que otra vez se aprueban normas que van en contra de los grandes y especialmente del Barça y que Tebas lo hace con el apoyo del resto de clubes y explican que si un club vende activos, podría gastar ese dinero en lo que quiera. Por todo ello, se plantean en el Barça no acudir a la Asamblea General de LaLiga de Dubai e incluso impugnar los acuerdos que se puedan tomar en ella.