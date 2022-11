El Barça y Busquets se citan en febrero

El de Badia dice no tener decidido todavía su futuro, aunque admite que le gusta Miami En el club quieren conocer su futuro para planificar la plantilla de la temporada que viene

Sergio Busquets acaba su contrato con el Barça el próximo 30 de junio. El próximo verano cumplirá 35 años y tras quince temporadas formando parte del primer equipo blaugrana tiene un dilema. El capitán quiere seguir jugando a fútbol, pero no tiene decidido todavía si quiere seguir un año más en el club de su vida o bien emprende una nueva aventura lejos de España.

Busquets está centrado ahora en jugar el Mundial con la selección española. Todo apunta a que será su último gran torneo con el combinado español. De regreso a Barcelona, acabará decidiendo su futuro. "No tengo decidido nada, no he negociado nada con ningún club, tampoco con mi equipo, que será el primero que sabrá mi decisión. Está todo por decidir, pero en febrero me gustaría tenerlo claro", dijo el centrocampista de Badia en declaraciones a la Cadena SER.

El capitán blaugrana se debate entre dos opciones. Una es continuar un año más de blaugrana. Goza de la total confianza de Xavi y ya sabe que el de Terrassa, con quien sigue siendo indiscutible, quiera que siga. Eso sí, en caso de renovar lo deberá hacer por una cantidad muy por debajo de su sueldo actual debido a los problemas que tiene el club con el Fair Play financiero y la masa salarial del primer equipo. La segunda opción es irse a jugar a Estados Unidos. Sabe el de Badia del interés de Miami por hacerse con sus servicios. Es una opción que siempre ha contemplado y ha visto con buenos ojos. "Me gusta mucho Estados Unidos, tiene una liga muy atractiva y no descarto nada, sobre todo Miami, que es una gran ciudad. Pero no tengo nada decidido", dijo en la misma entrevista.

Del futuro de Busquets está también pendiente el Barça. Saben ya en la dirección deportiva que a Xavi le gustaría seguir contando un año más con su capitán porque es importante en sus esquemas y para que modelara al futuro medio centro. Es por ello que a la vuelta del Mundial, esperan encontrarse con el capitán, teniendo en cuenta también que de su decisión podría depender algún movimiento en el mercado de invierno. "Cuando vuelva del Mundial, con el tiempo obviamente habrán respuestas, porque el club también tiene que planificar el futuro. Se merece ese respeto, que él decida cómo y cuándo", dijo Jordi Cruyff en TV3. El director deportivo del FC Barcelona lo puso todo en manos del jugador en otra entrevista a RAC-1. "Él decide lo que pasará. Por su importancia es un caso especial. Es una cuestión de diálogo y él decidirá como se siente. También tiene que tener en cuenta que el Barça es un club bonito pero complicado. Tienes que estar al 100% porqué juegas 4 partidos mal y la gente se te hecha encima. Hay que darle espacio".

ESTADOS UNIDOS

El futuro de Sergio Busquets se decidirá definitivamente en las próximas semanas. Barça o Estados Unidos. Son las dos opciones que baraja el capitán blaugrana. Parece que la opción de Miami tiene un tanto por ciento más elevado de ser la ganadora.