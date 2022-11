La nueva norma que obligaría al Barça a hacer fichajes de un año

"No puede ocurrir que alguien venda mucho activo, tenga muchos ingresos, cubra un curso y el siguiente esté en una situación económica complicada", declaró este martes el presidente de LaLiga, Javier Tebas El club azulgrana tiene que reducir el coste deportivo del primer equipo, actualmente situado en 600 millones de euros, hasta los 400 ‘kilos’

El FC Barcelona dejó muy claro hace unas semanas, en el balance del ejercicio económico 2021/22 y la explicación del presupuesto para el curso 2022/23, que uno de sus objetivos a corto y medio plazo sigue siendo el de rebajar su aún abultada masa salarial. El club azulgrana tendrá que reducir el coste deportivo del primer equipo, actualmente situado en 600 millones de euros, hasta los 400 ‘kilos’.

Según ‘El Partidazo de COPE’, el próximo verano el Barça volverá a estar excedido y la nueva norma del control económico de LaLiga hará que solo le compute un 40% por cada 100 millones de euros que ahorre. Además, si su capacidad de ahorro es sólo por una temporada, no podrá firmar a ningún jugador por más de un año. La dirección deportiva encabezada por Mateu Alemany y Jordi Cruyff podrían tener, por consiguiente, una nueva dificultad a la hora de reforzar la plantilla de Xavi.

Este martes, en la entrega de los ‘Premios Ejecutivos’ que otorgó la revista ‘Ejecutivos’, Javier Tebas analizó la situación financiera del Barça. “Tiene que reducir su masa salarial desde los 600 millones a poco más de 400. La pregunta es si va por ese camino o no. Las normas que han aprobado los clubes de la Comisión Delegada establecen un control a dos temporadas. No puede ocurrir que alguien venda mucho activo, tenga muchos ingresos, cubra un curso y el siguiente esté en una situación económica complicada”. Hablando en plata: las ‘palancas’ podrán servir a partir de ahora para “la reforma del estadio” o inversiones parecidas, pero no para “incorporar jugadores”.