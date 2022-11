Eric: “Me pregunto por qué no salió lo que me dijo Vinicius y lo mío sí"

El central del Barça ha explicado, en una entrevista en ‘Radio MARCA’, las discusiones que ha mantenido con el brasileño en los últimos clásicos Aunque aún no ha podido debutar en el Mundial de Qatar, el defensa está “muy tranquilo” porque cree que, al nivel que está entrenando “física” y “mentalmente”, “todo acabará llegando”

La temporada pasada, durante la recordada goleada del FC Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (0-4), las cámaras de ‘Movistar’ captaron una breve discusión entre Eric Garcia y Vinicius en la que el central azulgrana, tras una buena acción defensiva contra el brasileño, le ‘espetó’ “el año que viene, Balón de Oro”. El zaguero culé ha sido preguntado por esta cuestión en una entrevista en ‘Radio MARCA’ y se ha mostrado sorprendido por el hecho de que no haya salido a la palestra la conversación que mantuvieron en el clásico de la presente temporada.

“Sí, se lo dije. Quedó en un lance de partido. Lo que más rabia me dio fue que, en el último partido del Bernabéu, él también vino a decirme algo, las cámaras lo filmaron y no ha salido. Yo no voy a decir lo que me dijo, es un gran jugador y no tengo problemas con él, pero me pregunto por qué eso no salió y lo mío sí”, ha contestado un Eric al que no le preocupan las críticas, pues está centrado en “intentar dar lo mejor de mí cuando juego”.

Aunque aún no ha podido debutar en el Mundial de Qatar, el defensa está “muy tranquilo” porque cree que, al nivel que está entrenando “física” y “mentalmente”, “todo acabará llegando”. “Yo me exijo mucho y me gustaría llegar a la perfección”, ha asegurado. Cuando ha sido cuestionado por las posibilidades de España en la Copa del Mundo, ha analizado que “tenemos un equipo con una progresión muy alta en términos de juego y competición”. “¿Lo mejor que tenemos? Si te soy sincero, a nivel de juego aún no he visto una selección como nosotros”, ha finalizado.