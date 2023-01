El Barça no descarta volver a solicitar la cautelar a Lewandowski

Después de que el TAD haya mantenido la sanción de tres partidos al delantero polaco, el club azulgrana estudia recurrir al Contencioso La presencia de 'Lewy' ante el Atlético de Madrid, por consiguiente, sigue siendo una incógnita

El culebrón protagonizado por Robert Lewandowski aún no ha vivido su último capítulo. Aunque este miércoles el TAD ha mantenido la sanción de tres partidos al delantero polaco por su expulsión contra Osasuna en el último compromiso antes del parón por el Mundial de Qatar, el FC Barcelona no descarta recurrir al Contencioso y volver a pedir la cautelar. La ausencia del ariete azulgrana en la visita al Atlético de Madrid, por consiguiente, aún no está confirmada.

De momento, en las oficinas del Camp Nou aún no ha llegado la notificación oficial de la resolución del TAD. Cuando el Barça reciba dicha comunicación, pondrá el caso en manos de sus servicios jurídicos. El club catalán analizará los criterios del Tribunal para mantener la sanción de tres partidos a ‘Lewy’ y estudiará la estrategia para que el futbolista esté a disposición de Xavi en el Cívitas Metropolitano.

En ningún caso el Barça ha descartado la posibilidad de pedir una nueva cautelar, en este caso al Contencioso. La decisión, sin embargo, no se demorará en exceso. Se conocerá en las próximas horas por dos motivos principales. El primero y más importante, deportivo. Xavi debe saber tan rápido como sea posible si puede contar o no con su referencia ofensiva. El segundo tiene que ver con el calendario: el 6 de enero, día de Reyes, es festivo. El tiempo apremia.