Dembélé ya ha notificado al Barça su acuerdo con el PSG

El futbolista francés envió la documentación el jueves por la tarde a los responsables deportivos del club PSG y Barça ahora deben cerrar la fórmula de un traspaso que está fijado por contrato en 50 millones

Ousmane Dembélé se marchó el jueves por la mañana a París aprovechando que Xavi había dado unos días libres a la plantilla hasta el próximo lunes. El objetivo, por supuesto, era acabar de cerrar su contrato con el PSG para poder, de esta manera, desvincularse del Barça. Como todo estaba ya hablado previamente, no hubo ningún problema y el francés notificó por la tarde al club blaugrana su acuerdo con la entidad parisina.

Se trataba de un paso imprescindible y que estaba estipulado dentro del texto que aún vincula al extremo con el Barça, que ahora está obligado a negociar, como así lo está haciendo, con el club galo. Son ambas entidades las que deben pactar la fórmula de un traspaso que está fijado también por contrato en 50 millones de euros, una cifra idéntica a la cláusula de rescisión que expiró el 31 de julio y que Dembélé no ha usado para comprar su libertad.

Dembelé, antes de servir un córner en el Spotify Camp Nou | SPORT

Ousmane, de hecho, aún no ha pasado la revisión médica con el PSG ni tampoco ha firmado su nuevo contrato por cinco temporadas y cuya ficha es similar a la que cobraba en el Barça (16+4 variables en el Camp Nou por los 20 fijos en París). Hasta que los clubs no se pongan de acuerdo en los detalles del trapaso no se sometará a la revisión preceptiva ni podrá tampoco sellar oficialmente su pase ni, obviamente, ser presentado. En el fondo, Dembélé sigue siendo futbolista del Barça hasta que no haya acuerdo total entre entidades.

Conflicto por el reparto de los 50 millones

El problema de fondo es cómo se reparten estos 50 millones de euros. Si se hubiera ejecutado la cláusula, el reparto era meridiano: la mitad para el Barça y el resto para el futbolista. Sin embargo, existen discrepancias en la interpretación del contrato en lo que al traspaso se refiere. El club blaugrana entiende que Ousmane debe renunciar a una parte de esos 25 millones, aunque, en todo caso, este conflicto se espera que pueda quedar resuelto en la negociación entre Barça y PSG.