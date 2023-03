El Barça podría ingresar hasta 300 millones por estos seis jugadores

Joan Laporta anunció fichajes y alguna salida, que podría ser de algún jugador importante que pueda dejar dinero en caja Puede sobrar algún delantero o ingresar dinero con algún futbolista que no haya costado un euro

El presidente del Barça, Joan Laporta, explicó ayer que el equipo necesita reforzarse con un lateral, un delantero y posiblemente un central. Admitió que también deberá salir algún jugador. En este sentido, se entiende la posible venta de un futbolista importante que libere masa salarial y origine Fair Play para poder acometer los fichajes deseados e inscribir también en LaLiga los contratos pendientes.

Futbolistas como Koundé, Araujo, Gavi, Pedri, Balde y Lewandowski son intocables en el Barça. Hay otros jugadores que sí podrían dejar un buen número de millones en el club. Son futbolistas como Eric Garcia, Kessie, De Jong, Raphinha, Ferran Torres y Ansu Fati. Entre estos nombres puede estar la salida a la que se refiere el presidente Laporta.

El que menos opciones tiene de salir es Frenkie de Jong. El Barça tuvo el pasado verano pactado su traspaso al Manchester United. Su salida era necesaria para que llegase Bernardo Silva, pero el neerlandés se negó a salir. Un acierto por su parte, pues tras iniciar el curso en el banquillo, se ha convertido en uno de los puntales del equipo de Xavi y en indiscutible en el centro del campo al lado de Busquets. Los grandes de la Premier pueden volver a la carga y está tasado en 90 millones de euros, aunque en el Spotify Camp Nou no contemplan ahora su traspaso.

Mucho protagonismo ha perdido en el equipo Eric Garcia. El de Martorell solo ha sido titular en cinco de los dieciocho partidos que el Barça ha jugado tras el Mundial de Qatar, con Kounde, Araujo y Christensen por delante suyo. Incluso Marcos Alonso ha pasado por delante del catalán en las preferencias de Xavi para el central izquierdo. Si llega otro central, el club podría plantearse un traspaso de un jugador que llegó con la carta de libertad y que está valorado en unos veinte millones de euros.

Kessie fue uno de los protagonistas del clásico en el Bernabéu | AFP

Otro jugador que llegó gratis al Barça y que dejaría beneficios es Franck Kessié. El marfileño ha aprovechado su oportunidad y ha aprovechado las ausencias en los últimos partidos de jugadores como Pedri, Gavi o Busquets para hacerse importante en el centro del campo del Barça. Xavi está muy contento con su rendimiento y quiere que se quede. Tampoco el jugador quiere marcharse, pero en Italia sigue teniendo buen cartel y su cotización estaría alrededor de los 35 millones de euros.

LA DELANTERA

Una de las líneas a reforzar, según Laporta, es la delantera. Salió Memphis en el mercado de invierno y Abde tiene muchos números de quedarse tras su cesión a Osasuna. Alguna otra salida en esta línea podría producirse. Lewandowski es intocable y a Dembélé se le quiere renovar, así que los jugadores por los que se pueden escuchar ofertas son Ferran Torres, Raphinha y Ansu Fati.

El atacante de la cantera no acaba de arrancar tras su lesión, pero en el club insisten que tienen confianza absoluta en el '10'. Otra cosa es que el jugador no esté conforme con los minutos que tiene y que su agente busque una salida. El Barça no lo dejaría marchar por menos de 60 millones de euros, que serían todos beneficios al ser un jugador formado en La Masia.

Y también pueden escucharse ofertas tanto por Ferran Torres como por Raphinha. Xavi confía en ambos y el brasileño está jugando a un nivel alto cubriendo la ausencia de Dembélé. El primero está tasado en unos 35 millones de euros, mientras el segundo solo lo soltaría el Barça recuperando la inversión hecha el pasado verano, alrededor de 60 millones de euros.