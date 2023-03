Debate en el Barça sobre el fichaje del lateral derecho

Xavi tiene como prioridad a Foyth pero es difícil que el Villarreal rebaje el precio El área deportiva busca opciones más asequibles como Meunier y Cancelo se suma a la lista

Si hay una posición que el Barça deberá reforzar sí o sí es la de lateral derecho. El equipo se ha quedado sin especialistas tras la salida de Bellerin y el club tiene claro que ha llegado el momento de solventar este problema de una vez por todas. El jugador que más gusta a Xavi y al área deportiva es Juan Foyth, pero su cláusula de 60 millones de euros complican muchísimo la operación. El área deportiva está gestionando otras opciones más asequibles para cubrirse las espaldas.

Foyth ya fue la apuesta de Xavi y la dirección deportiva del club el pasado verano. El argentino gusta mucho porque compite bien y es muy intenso en el juego. Le ven una pieza muy apetecible para jugar en Europa, pero el Barça sabe que no va a tener ningún tipo de facilidad por parte de un Villarreal que podría necesitar vender en el mercado de verano. Al lateral le gustaría firmar, pero está muy agradecido al club amarillo por la oportunidad deportiva que le dio y es improbable que ejerza algún tipo de presión.

Con este panorama, el Barça ya se había movido en las últimas semanas para abrir una negociación por Benjamin Pavard, lateral del Bayern. El internacional francés había manifestado su intención de salir de Alemania por sus conflictos con su técnico, pero todo se ha reconducido y ahora estaría muy cerca de renovar. En el Barça dan este caso por prácticamente perdido salvo que se rompan las conversaciones por su continuidad. Además, el Bayern pensaba pedir unos 30 millones de euros por un jugador que le quedaba un año de contrato y las negociaciones con los alemanes siempre son complicadas.

Hay otros candidatos que podrían ser más asequibles. Thomas Meunier, del Dortmund, es un futbolista que gusta al área deportiva. Ya lo intentaron fichar hace año y medio pero su club no le dejó salir. Este verano ya sabe que podrá marcharse y está a la espera de que el club blaugrana tome una decisión. Se trataría de un traspaso mínimo y en el Barça están convencidos de que podría dar dos buenos años de rendimiento, un tiempo que serviría para buscar alternativas.

La última opción que se está contemplando es la de Joao Cancelo. El portugués no lo está pasando bien en su cesión al Bayern de Munich y es muy improbable que los alemanes ejerzan la multimillonaria opción de compra. Cancelo no desea regresar al City, por lo que es probable que se pueda dar una cesión. Y en el Barça tienen muy claro que Cancelo en plena forma es el lateral que mejor se adaptaría al juego blaugrana. Quien estaría muy complicado es Diogo Dalot (Manchester United) por quien su club ha ejercido la opción unilateral de renovación hasta el 2024 y están negociando una ampliación. Solo si no hubiese acuerdo estaría en el mercado.