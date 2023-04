¡Barça y EA llegan a un acuerdo!

EA SPORTS pasará a tener todos los derechos del FC Barcelona en EA SPORTS FC El conjunto azulgrana rompe lazos con Konami tras la aventura que empezó en 2016

En 2016, el FC Barcelona anunció que dejaba atrás su acuerdo con EA Sports y que se sumaba a la lista de equipos que cambiaban a Konami como proveedor oficial de videojuegos y cesión de su licencia. Un acuerdo que años más tarde, concretamente en 2019, renovaron por cuatro años. Lo que significaba que, en un principio, el actual acuerdo con Konami terminaría en 2023. A la espera de una posible renovación, ahora el Barça vuelve a colaborar con EA, justo en su nuevo rebranding tras romper su contrato con la FIFA.

El Barça actualmente es el único club de LaLiga con licencia en Konami eFootball. Junto al Bayern, Manchester, Arsenal, Atalanta, Lazio, Monza, Nápoles, Roma, Celtic y Rangers, son los únicos clubes que siguen dentro del entorno de Konami eFootball de europa.

🚨| Barcelona and EA have agreed a partnership. EA SPORTS have the full rights to Barcelona in EA SPORTS FC + foreseeable future. Camp Nou, Face Scans + more! Official announcement in July. [@FUTZONEFIFA] #fcblive 🎮 pic.twitter.com/QujUjrKgvS