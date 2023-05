El Barça confía en la palabra de Gundogan para cerrar el fichaje

El City está apretando con una oferta millonaria de dos años El Barça tenía un acuerdo verbal por tres años con una rebaja de su salario actual

El Barça sigue confiando en el fichaje de Ilkay Gundogan a pesar de que el entorno cercano del Manchester City cree ahora que el centrocampista acabará renovando. El club inglés ha variado su primera propuesta y le ofrece dos años de contrato casi al mismo salario millonario que el actual y el futbolista estaría dudando.

Gundogan había roto negociaciones con el Manchester City porque solo le ofrecían un año más de contrato. El internacional alemán interpretaba que era una invitación para salir y se buscó destino priorizando su llegada al Barça. Tanto el como su familia desean residir en España y las conversaciones avanzaron por buen camino.

También es cierto que el Barça exigió una rebaja a sus pretensiones para poder firmarle ya que Gundogan, al principio, pedía el mismo salario que en el City, unos 10 millones de euros anuales. Finalmente, el club blaugrana le garantizó tres años y Gundogan dio el OK hablando con Xavi Hernández, quien le explico el rol que tendría en el equipo.

Desde el Barça insisten en que se confía en la palabra dada por Gundogan, pero también es cierto que no hay nada firmado y la irrupción del Manchester City hace dudar. Los dos años que le ofrecerían manteniendo el salario es tentador, aunque parece que Gundogan cree que ha acabado un ciclo en Inglaterra y desea probar nuevos retos.

Lo que sí tiene claro el Barça es que no podrá formalizar nada hasta mediados que se juegue la final de la Champions, ya que el jugador no quiere anunciar su futuro hasta que no termine las competiciones oficiales.