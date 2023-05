Rúben Neves ya se ve como jugador del Barça: así es el acuerdo para ficharle

El centrocampista portugués Rúben Neves tiene un acuerdo de cuatro temporadas con el club blaugrana Ha rechazado ofertas de Arsenal y United para jugar en la Liga española

El fichaje de Rúben Neves por el Barça se acerca. El jugador portugués protagonizó una gran despedida en su último partido con el Wolverhampton en casa dejando claro que no iba a continuar al finalizar la temporada. No aseguró su destino, pero el futbolista tiene muy claro que será el Barça. Ya ha llegado a un acuerdo por cuatro temporadas con el club blaugrana a la espera de ver cómo se realiza la operación.

El nombre de Neves no ha generado consenso en el área deportiva de la entidad. Mientras desde el área deportiva y la directiva le ven como un fichaje de club, el cuerpo técnico ha ido poniendo pegas priorizando otras alternativas. El verano pasado ya estuvo cerca de venir y existía el compromiso de que la operación se iba a realizar ahora siempre que económicamente fuera favorable. Y el agente del jugador, Jorge Mendes, lo ha logrado.

El Barça no abonará un solo euro por Rúben Neves y todo se hará a través de intercambio de jugadores. En principio, Mendes había diseñado la operación con Ansu Fati de por medio. El Wolverhampton pagaba 30 millones de euros más Neves por el canterano blaugrana, pero todo está pendiente de que Ansu de el OK a su salida, algo que por ahora no ha hecho. Va a haber mucha presión para que esta transferencia se pueda dar antes del próximo 30 de junio porque podría ser muy beneficiosa para todas las partes.

En el caso de que Ansu no de el OK, Mendes tiene previsto colocar a otros futbolistas de por medio. Al Wolverhampton le gusta mucho Abde, que saldrá del Barça una vez haya acabado su cesión en Osasuna, y también podría cuajar el nombre de Sergiño Dest. En todo caso, tanto el entorno de Rúben Neves como el Barça tienen muy claro que esto va a salir hacia adelante.

El futbolista portugués puede jugar como mediocentro o interior y al finalizar su encuentro ante el Everton fue muy claro: "El año que viene me gustaria jugar la Champions". Ha puesto todo por su parte para que se pudiera hacer renunciando a ofertas más importantes porque su único deseo es jugar en el Barça.