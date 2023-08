El Barça, cerca de retirarse de la puja por Bernardo Silva

El club blaugrana tiene claro que el City no pondrá facilidades y la negociación está casi rota Salvo una gran venta, el Barça no podría afrontar la operación de traspaso

Es el jugador que más consenso creaba y el Barça lo ha intentado pero está cerca ya de retirarse de la puja por Bernardo Silva. Tanto el club blaugrana como el propio futbolista han presionado para conseguir una cesión con opción de compra obligatoria, pero el City se ha cerrado en banda y solo autorizaría su venta por una cantidad económica superior a los 70 millones de euros. Hoy por hoy, el Barça no puede afrontar este dispendio salvo que se diera una gran venta, algo que por ahora no está previsto.

El Barça pidió la cesión de Bernardo Silva este mismo fin de semana con el OK del portugués, que ha estado informado en todo momento por su agente, Jorge Mendes. El futbolista habló con Pep Guardiola, pero el City le ha hecho comprender que no puede facilitarle la salida si no hay una propuesta de traspaso con pago inmediato. Y es que el City debería firmar a un jugador de nivel si se marchara Bernardo Silva y no van a cederle.

La operación está prácticamente rota y es muy difícil que pueda reabrise. Bernardo Silva ha hecho todo lo posible, pero también ha entendido que el City no cederá y no entrará en conflicto alguno con un club que le ha hecho triunfar en la elite del fútbol. Xavi Hernández está ya informado de esta situación y también entiende que no hay tiempo que perder ya que el mercado se está acabando y se deben tomar decisiones.