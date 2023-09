Barça-Betis: ¿Tendrá descanso Gündogan?

Sufrió un golpe en la zona lumbar con Alemania y Xavi podría reservarlo contra el Royal Amberes El técnico potenciará la zona ancha para tener el máximo control del balón ante el Betis

Aunque el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró este viernes en rueda de prensa que Ilkai Gündogan estaría en condiciones de alinearse contra el Betis, la prudencia invita a pensar que el internacional alemán entrará en las rotaciones anunciadas por el técnico egarense y será reservado para el debut de la Champions el próximo martes en el estadio Olímpic Lluís Companys contra el Royal Amberes (21.00 horas).

Gündogan, nominado al The Best el jueves, sufrió un fuerte golpe en la zona lumbar tras una mala caída durante el amistoso entre Alemania y Francia (2-1) celebrado en Dortmund. Salió el equipo titular y abandonó el campo en el minuto 25 visiblemente contrariado. Estas molestias, de todas formas, no le impidieron ejercitarse en la sesión vespertina de ayer en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que finalizó con buenas sensaciones.

De todas formas, y pese a entrar en la lista de convocados, el cuerpo técnico y médico azulgrana siempre han asegurado que no se iba a correr riesgo alguno con ningún jugador. Así pues, y teniendo en cuenta que el partido europeo del martes de es de importancia capital para entrar en la Champions con buen pie después de dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos, la lógica dice que Gündogan debe tener descanso y recuperar la titularidad contra el Amberes. Será contra el equipo belga cuando Xavi eche mano del equipo titular.

La pizarra

El sistema de juego que pondrá en liza el técnico ante el Betis también es una incógnita, aunque en los cuatro partidos de Liga disputados siempre apostó por potenciar la zona ancha. De esta manera el equipo cuenta con superioridad numérica y, contra el Betis, un equipo al que también le gusta tener el balón, la posesión del cuero será determinante.

El Barça de Xavi perdió el primer partido contra el Betis (0-1 en el Camp Nou el 4 de diciembre de 2021), pero superó al equipo de Pellegrino en los últimos cuatro: 1-2, 2-2 (triunfo por penaltis en la Supercopa de España), 1-2 y 4-0.

Unai Hernández, novedad en la lista

La gran sorpresa en la lista de convocados que anoche facilitó Xavi Hernández fue la de Unai Hernández (dorsal 35). El jugador formado en las categorías inferiores del Girona ya entrenó el jueves con el primer equipo. Solo él y Casadó lo hicieron del filial. Y ayer no se ejercitó con el Barça Atlètic para repetir bajo las órdenes del técnico egarense.

Unai (19 años) es un centrocampista con cualidades parecidas a Gavi, explicó hace unos días en estas páginas nuestro compañero Jaume Marcet, para agregar que es diestro, pero juega más a gusto en la izquierda. Y, aunque no destaca por su altura, su tren inferior es muy potente y eso le permite recorrer muchos kilómetros. Sabe tocar y leer el juego y, además, posee una gran calidad técnica.

HORARIO Y DÓNDE VER

El Barça y el Betis se verán las caras en el Estadi Olímpic Lluís Companys con motivo de la Jornada 5 de LaLiga EA Sports tendrá lugar el sábado 16 de septiembre a las 21:00, y podrá ser disfrutado en España a través de Movistar+ y Movistar LaLiga TV.