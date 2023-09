El motivador mensaje de Xavi a la plantilla

El técnico azulgrana insta a sus jugadores a no dejarse ni un punto antes del siguiente parón Avisa que sería perjudicial descolgarse con el Madrid fuerte y un calendario bastante propicio

Después del parón de selecciones, mañana vuelve la Liga con al visita del Betis al Lluís Companys. Al Barça, aunque los saca adelante, siempre le suelen costar los partidos post compromisos internacionales por la acumulación de minutos en muchos de sus futbolistas. Por eso serán tan importantes las rotaciones en los próximos compromisos.

El posible cansancio acumulado, por eso, no debe servir de excusa. Xavi tiene muy claro que antes del próximo parón (9 de octubre) el equipo no debe dejarse ningún punto. Y los jugadores lo sabe. La Liga no se gana ni se pierde en las primeras jornadas pero si que se puede complicar.

La temporada pasada, por ejemplo, el Real Madrid empezó también muy fuerte (10 victorias y un empate en las 11 primeras jornadas) pero empezó a bajar su rendimiento después del primer parón y el Barça lo supo aprovechar a la perfección para amarrar el liderato y no soltarlo.

La situación es parecida esta temporada. El tropiezo de esta temporada ante el Getafe es equiparable al del Rayo Vallecano del ejercicio anterior. Los de Ancelotti lo han ganado todo. Sabe la plantilla que en la lucha cuerpo a cuerpo con los blancos en este inicio de temporada sería muy perjudicial descolgarse. Porque además, el eterno rival está fuerte.

Sin menospreciar a sus oponentes, porque no hay ni rival ni partido fácil, en el cuerpo técnico azulgrana consideran que el calendario que les espera antes del próximo parón es bastante propicio para coger velocidad de crucero y hacer un pleno de puntos. El Barça juega tres partidos en casa (Betis, Celta y Sevilla) y uno fuera (Mallorca).

El primer rival es el conjunto verdiblanco, un buen equipo pero en estas cuatro jornadas ya lleva una derrota y un empate. Los vigueses, con Rafa Benítez en el banquillo, no acaban de rendir del todo bien y solo llevan una victoria, un empate y dos derrotas. Pero están el Mallorca (dos empates y dos derrotas) y el Sevilla, que cierra la clasificación con 0 puntos pese a que tiene un partido menos.