Xavi: "Con las castañas que me habéis dado y estoy en el The Best"

Xavi Hernández aprovechó su nominación al premio para tirar una 'puya' por las críticas recibidas en algunas fases de la pasada temporada Calificó al Betis, el rival de este sábado, de "señor equipo" e hizo un llamamiento a la afición de cara a los tres partidos consecutivos en Montjuïc

Directo y no exento de ironía, a Xavi se le aprecia confiado y fuerte en la sala de prensa. Calificó de "señor equipo" al Betis, se mostró muy satisfecho con la plantilla pese a reconocer que es "corta" y tiró alguna 'puya' aprovechando la irrupción de Lamine Yamal -"antes me decíais que no lo ponía y ahora, que no lo ponga tanto" y la nominación del técnico egarense al 'The Best': "Parece una broma, no entiendo nada, con las castañas que me habéis dado y estoy en el The Best". Genio y figura.

Para empezar, mensaje tranquilizador tras el parón de selecciones. "Todos los futbolistas están disponibles, solo el susto de Gündo en la espalda. Hizo el jueves una parte del entrenamiento y veremos como está, en principio disponible".

Anunció rotaciones, por filosofía y "porque vamos a jugar siete partidos en 22 días". Y el primero, ante un rival en racha como el Betis. "Es un señor equipo, técnicamente de los mejores de la Liga, con mucho nivel y futbolistas con mucha confianza, como Isco, Ayoze, Willian José", aseguró. Para Xavi, "una de las claves será ganar la posesión, siempre me gustó ver a los equipos de Pellegrini".

Tres partidos seguidos en MontjuÏc, después de Betis, vendrán Amberes y Celta. Xavi hizo un llamamiento a la afición: "necesitamos a nuestra gente".

Xavi se mostró muy sarisfecho con el nuevo organigrama técnico, comandado por Deco y con la "figura clave" que supondrá Bojan en el tránsito de las jóvenes promesas al primer equipo.

Desde que está en el cargo, Xavi siempre ha hablado de ser el Barça el club más exigente del mundo y del "estrés" que supone. Pese a ganar Liga y Supercopa de España, el técnico recibió críticas de algunos sectores y resulta que está nominado al The Best.

"Me río, porque con las castañas que me habéis dado y estoy en el The Best. Tremendo, parece una broma, noentiendo nada ¿qué ha pasado aquí?", sonrió Xavi, para después añadir: "Es trabajo del equipo, no le doy demasiada importancia, pues se trata de priorizar los éxitos deportivos", no sin 'lanzar' la última: "Me entra la risa".