El Barça acertó con la salida de Arthur: ¡Puede acabar en el Fluminense!

El exblaugrana quiere regresar a Brasil para recuperar sus sensaciones como futbolista Cobra un salario altísimo en la Juventus, que lo desea ceder aportando el mínimo de dinero

Arthur ha tocado fondo desde su salida del Barça. El futbolista decidió aceptar la oferta del equipo italiano en el intercambio con Pjanic y, desde entonces, su carrera ha entrado en declive. En el club blaugrana no confiaban demasiado en su progresión y protagonizaron una operación algo polémica en aquel momento aunque se ha mostrado eficaz deportiva y económicamente. Arthur prepara ya su regreso a Brasil tras fracasar en Juve y Liverpool y estaría negociando su llegada a Fluminense.

El futbolista brasileño se ha pasado prácticamente la temporada en blanco tras su extraña cesión al Liverpool. La Juve se lo sacó de encima para ahorrarse su elevada ficha, pero el jugador no ha tenido oportunidades en la Premier. Las lesiones le han provocado un auténtico calvario y el jugador ha estado ejercitándose parte de la temporada con el filial. Evidentemente, el Liverpool no ejercerá su opción de compra y la Juve no cuenta con él y le ha puesto en el mercado.

La apuesta de Arthur es la de regersar a Brasil y hacerlo en Fluminense, dónde está el técnico Fernando Diniz, acostumbrado a hacer revivir a futbolistas. El centrocampista, que solo tiene 26 años, sabe que debe dar un golpe de timón a su carrera si quiere seguir compitiendo al máximo nivel y está convencido de que la única salida es regresar a su país para volver a sentirse importante.

En principio, la Juve no va a poner reparos en su salida aunque habrá que ver qué es lo que puede pagar Fluminense por la cesión. El futbolista podría aceptar una rebaja de su salario para que la operación llegue a ser viable.