Barbastro, ni el primer ni el último

Como un socio más del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, expresidente del Barcelona, se presentó en el campo municipal de los deportes de Barbastro para ver el partido de Copa del Rey entre el conjunto local y los jugadores de Xavi Hernández (2-3). Hubo quien le vio antes del partido y el presidente azulgrana ya fue agasajado por los aficionados que se congregaron en los alrededores del estadio. Una vez dentro, más fotos y más fotos.

Bartomeu, que no estuvo en el palco, aprovechó que el partido que se jugó en una zona donde su compañía tiene una sede. No es la primera que vez que el expresidente azulgrana iba a ver un partido del FCBarcelona. Durante la temporada 20-21, Bartomeu estuvo en un par de ocasiones en el Camp Nou. Según nos cuentan, a Montjuïc no ha ido pero tiene previsto ir al partido de la Champions League que se jugará en Nápoles para ver el reencuentro del Barça en los octavos de final de dicha competición.

No deja de ser significativo el expresidente acuda con tanta asiduidad a ver los partidos. Otros de sus predecesores, como Sandro Rosell en su día o el mismo Núñez, no se prodigaron cuando dejaron su cargo.