El entrenador que ascendió al Barbastro y que animará al Barça

Josete jugó 15 temporadas como profesional. El lateral izquierdo oscense completó 9 temporadas en Primera, tres en Segunda A y tres más en Segunda B. El Rayo Vallecano fue su trampolín, el salto al Betis el paso más importante en su carrera que continuó en Vitoria con el Alavés y la finalizó en Catalunya en el Lleida. Su vinculación con la UD Barbastro empieza desde el cargo de director deportivo. A mediados de la temporada 21-22 asume el cargo de entrenador, en el curso siguiente consigue el ascenso a la Segunda Federación y en la actual temporada fue destituido después de seis jornadas.

El Barbastro-Barça de este domingo a las 21 h en los dieciseisavos de final de la copa del rey será un partido especial para Josete y su familia.

Josete es actualmente el entrenador del Balaguer, club que milita en la Segunda catalana. SPORT ha contactado con el técnico oscense que nos ha confesado que "siento impotencia y rabia por no poder disfrutar de un partido así con el Barbastro porque creo que esta eliminatoria es consecuencia del ascenso que logramos la temporada pasada, es un premio para los jugadores que vivirán un momento histórico".

Atención a Sule

Es una pregunta que pueden hacerse muchos aficionados. ¿Podrá el Barbastro plantarle cara al Barça? Josete conoce a la perfección a los jugadores que entrenó hasta el mes de octubre: "El Barbastro sigue con la línea que tenía cuando yo estaba como entrenador, es un equipo que busca rentabilizar los goles que marca a base de encajar muy pocos goles. Intentarán que el Barça no encuentre espacios y sorprender con alguna contra y en acciones a balón parado.

Sobre algún jugador que pueda sorprender Josete avisa al Barça: "Sule es un superdotado en el aspecto físico, un extremo muy atlético que puede sorprender con espacios por su potencia. El jugador con más criterio en el centro del campo es Crespo, un futbolista de mucha clase. En cualquier caso los argumentos del Barbastro pasarán por ser fuertes como bloque y en la motivación de jugar el partido de sus vidas".

Josete acabó su carrera como jugador en el Lleida / sport.es

Sentimientos personales

Josete no esconde a SPORT que la destitución que sufrió con el Barbastro "fue un palo muy duro, no lo esperaba, era la primera vez que encajábamos dos derrotas seguidas y no me habían dado ningún ultimátum, el calendario del inicio de liga era muy duro y necesitábamos asentarnos en la categoría" confiesa un entrenador todavía dolido con una decisión que no acierta a comprender. Josete no ha vuelto a ver un partido del Barbastro desde que fue destituido aunque el partido contra el Barça será diferente: "en este caso si lo veré porque yo siempre he tenido simpatías por el Barça, mi mujer es catalana y muy culé y mis hijos son también muy barcelonistas".

Josete, en una acción con Juan Carlos moreno, en un Barça-Betis / sport.es

Un hijo culé: Hugo Tomás, otro lateral izquierdo

Desde que se retiró en el Lleida, Josete asentó su familia en Catalunya. Una hija suya de 13 años juega en el AEM Lleida mientas que su hijo mediano, Hugo Tomás Vendrell, de 11 años, forma parte del fútbol base del Barça. En lo que levamos de temporada ha marcado 12 goles en 13 partidos. Son números de delantero, pero Hugo Tomás es un proyecto de lateral izquierdo muy ofensivo. Esta temporada destaca en el Sub-12 A (antiguo alevín A) que dirige Juanan Gil y que lidera su Liga con autoridad.

Josete ha explicado para SPORT los sentimientos barcelonistas de su hijo: "Cuando iba a P3 sus dibujos ya eran todos de color blaugrana, es un culé de corazón, lo ha vivido en casa porque yo siempre he simpatizado con el Barça y en nuestra familia todos son muy barcelonistas".

Hugo Tomás es un lateral izquierdo que juega en el Alevín A del Barça / FCB

Josete alucina con el nivel de la Masia: "todos sabemos que la cantera del Barça es de las mejores del mundo, pero la verdad es que es impactante ver como se trabaja en los equipos de fútbol-7 barcelonistas. La seriedad y el rigor y el lenguaje futbolístico que utilizan es muy parecido al del fútbol profesional. Hugo está encantado de estar en el club de sus sueños aunque yo no le pongo ninguna presión porque conozco lo que es el mundo del fútbol. Él tiene que disfrutar del privilegio de jugar en el Barça sin plantearse nada más". Josete explica con pasión como vive Hugo la experiencia de estar en el Barça: "yo a su edad ni había empezado a jugar al fútbol y él ya suma cuatro años en el Barça, lo que aprende aquí es increíble, hay que disfrutarlo".

Hugo Tomas es hijo del exjugador Josete / FCB

Avala a Balde

Si de algo sabe Josete es de laterales izquierdos. Esta fue su demarcación en los 15 años que jugó como profesional y también es la posición de su hijo Hugo Tomás en el alevín del Barça. Sobre Alejandro Baldo, Josete no tiene dudas: "me parece un lateral impresionante con unas condiciones físicas brutales. La temporada pasada sorprendió por sus características y este año le está costando más porque en la élite lo más difícil es mantenerte en lo más alto durante mucho tiempo, cuando recupere la confianza que tenía en sus posibilidades la temporada pasada volverá a rendir a su mejor nivel".