Araujo: "Me da igual si soy capitán o no; soy un líder nato"

El central uruguayo apunta a ser uno de los jugadores que coja el relevo de Busquets y Jordi Alba Asegura que no está preocupado por su inscripción y que tienen equipo para pelear por todo

Se han marchado Sergio Busquets y Jordi Alba y el Barça deberá renovar a sus capitanes. Continuarán Sergi Roberto y Ter Stegen y la plantilla debe elegir dos más. Posiblemente lo hará durantes esta gira, siendo Ronald Araujo, por su liderazgo uno de los que tiene muchos números de estar entre los elegidos.

"Siempre es un orgullo ser capitán de este equipo, pero no depende de mí. Es algo que eligen los compañeros. Yo me considero un líder con la cinta o no. Me considero un líder nato y eso va a ser así siempre", ha ficho el uruguayo tras el primer entrenamiento del Barça en Los Ángeles.

El central ha explicado que se siente "importante y creo que se vio el año pasado. Tengo que mantener eso y ayudar al equipo. Tenemos que hacer mejor temporada que el año pasado. Están llegando jugadores importantes que van a sumar y creemos que podemos ir a por todas las competiciones".

Araujo saluda a los aficionados a su llegada al hotel del Barça en Los Ángeles | Valentí Enrich

Araujo renovó en abril del 2022 con el Barça hasta el 2026, pero ese nuevo contrato todavía no ha podido ser inscrito en la Liga. "Estoy muy tranquilo. Ya demostré que quiero estar aquí cuando renové y ahora es trabajo del club", ha explicado el uruguayo, que está satisfecho con los fichajes realizados hasta el momento por el club: "Son jugadores importantes con bastante rodaje, que nos pueden ayudar. Los que los eligieron lo vieron bien. Espero que sumen. Nos van a aportar con su experiencia".

Messi y el Madrid

Quien no ha podido venir al Barça es Messi. Araujo ha valorado su fichaje por el Inter de Miami: "Estaba en mi casa, con los caballos tranquilo. Me hacía ilusión que Leo pudiera venir, pero le deseo lo mejor. Está en un lindo club y va a estar bien con su familia. Todos queremos que él este bien porque le queremos".

Por último, no ha querido analizar las palabras del presidente Joan Laporta en la que aseguraba que el Barça tiene mejor plantilla que el Real Madrid, un equipo al que respeta mucho el uruguayo: "Es un gran equipo. Siempre lo demostró. Creo que siempre va a dar pelea, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nosotros. ¿Si tenemos mejor plantilla? Eso hay que demostrarlo en la cancha".