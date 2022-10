Ansu quiere convencer a 'Lucho'

Tras quedarse fuera de la última convocatoria, el delantero del Barça ha enlazado dos buenos partidos y ha dado un paso al frente para estar entre los 26 de Luis Enrique Tiene tres semanas por delante (y seis partidos) para dar el impulso definitivo para poder acudir a Catar

Fue y no fue sorprendente que Luis Enrique no incluyera a Ansu Fati en su última convocatoria. El delantero ha ido contando siempre que ha estado sano para el seleccionador, pero lo cierto es que el arranque de temporada no había sido especialmente bueno. Dificultades para encontrar continuidad, falta de frescura.

Xavi lo ha ido dosificando estos primeros meses y ha ido defendiendo su postura prácticamente en cada rueda de prensa. Cuidado, no precipitarse, prevenir una recaída. El ‘via crucis’ que había vivido en atacante hispanoguineano con su rodilla obligaba a un plan especial.

Y ‘Lucho’ no dudó en afirmar en la rueda de prensa previa a esa última ventana de selecciones que “Ansu Fati volverá cuando tenga el nivel de la selección". Unas palabras tan contundentes como ‘espoleantes’ para un delantero azulgrana que si algo le mueve son los desafíos.

Fue una decepción para él no poder estar en esos duelos ante Portugal y Suiza, obvio. Fati, que batió récords de precocidad con La Roja (se convirtió en el más joven en marcar con España, aunque lo acabó superando Gavi recientemente), era savia nueva para una España que no anda sobrada de gol.

Ansu Fati marcó el tercer tanto del Barça ante el Cádiz con la asistencia del polaco | LaLiga

QUIERE ESTAR ENTRE LOS 26

Esas palabras de Luis Enrique llegaban un 16 de septiembre. Un mes y cuatro días después, Ansu ha dado un paso al frente. Ya en el pasado clásico cuajó unos minutos magníficos en el Bernabéu. Fue el artífice del 2-1 con una jugada repleta de potencia y desborde, superando a Fede Valverde y dándole el gol en bandeja a Ferran.

Después de aquello, Xavi decidió apostar por él de inicio ante el Villarreal dentro de su ‘revolución’ en el once. Y el ‘10’ respondió como mejor sabe: marcando. Con ese ‘duende’ que tiene, esa estrella para estar en el lugar adecuado cuando toca. No fue su gol más estético, pero al fin de cuentas sirvió para matar el partido.

Ansu, salvo sorpresa, se mantendrá este domingo en el equipo. Tiene por delante tres semanas y seis encuentros para terminar de convencer a ‘Lucho’ de que merece estar en la lista de 26. El próximo 11 de noviembre a partir de las 12:30, que es cuando dará la convocatoria definitiva, saldremos de dudas.